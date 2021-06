Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 14.06.2021 bis 18.06.2021

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 14.06.2021- (Nr. 277) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 1. Quartal 2021- (Nr. 278) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, April 2021Dienstag, 15.06.2021- (Nr. 279) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Mai 2021- (Nr. 280) Vorläufige Geburtenzahlen, März 2021- (Nr. 281) Baugenehmigungen, April 2021- (Nr. 282) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), April 2021- (Nr. 283) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschl. 22. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)- (Nr. 24) Zahl der Woche zum Tag der Verkehrssicherheit am 18.06.2021: Verkehrsunfälle auf Landstraßen, Jahr 2020Mittwoch, 16.06.2021- (Nr. N 038) Pendlerpauschale: Pendler mit mehr als 20 Kilometer Arbeitsweg, Jahr 2017Donnerstag, 17.06.2021- (Nr. N 039) Zum Weltflüchtlingstag am 20.06.2021: Sonderauswertung zu in Deutschland geborenen Schutzsuchenden, Jahre 2010-2019- (Nr. 284) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), April 2021Freitag, 18.06.2021- (Nr. N 040) Ökologischer Landbau, Jahre 2010-2020 - endgültige Ergebnisse der Landwirtschaftszählung zur Bodennutzung- (Nr. 285) Umsatz im Gastgewerbe, April 2021- (Nr. 286) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Mai 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell