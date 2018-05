Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 14.05.2018 bis 18.05.2018

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um8.00 Uhr)Montag, 14.05.2018* (Nr. 166) Erwerbstätigkeit, detaillierte Ergebnisse(Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen; nachWirtschaftszweigen), 1. Quartal 2018* (Nr. 167) Inlandstourismus, März 2018Dienstag, 15.05.2018* (Nr. 168) Bruttoinlandsprodukt (Schnellmeldung), 1. Quartal 2018* (Nr. 169) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), März 2018* (Nr. 170) Voraussichtliche Anbauflächen zur Ernte 2018, April 2018* (Nr. 20) Zahl der Woche: Kinderreiche Familien in Deutschland, Jahr2016Mittwoch, 16.05.2018* (Nr. 171) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, April 2018* (Nr. 172) Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2017* (Nr. 173) Broschüre "Schulen auf einen Blick 2017"Donnerstag, 17.05.2018* (Nr. 174) Baugenehmigungen, Januar - März 2018* (Nr. 175) Weiterhin Teilnehmerinnen und Teilnehmer für dieEinkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2018 gesucht* (Nr. 176) Deutschlandstipendium, Jahr 2017* (Nr. 177) Umsatz im Gastgewerbe, März 2018Freitag, 18.05.2018* (Nr. 178) Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, April2018* (Nr. 179) Großhandelspreise, April 2018* (Nr. 180) Auftragsbestandsindex und Reichweiten im VerarbeitendenGewerbe, März 2018+++(Nr. ###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorschau.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell