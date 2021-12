Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 13.12.2021 bis 17.12.2021

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 13.12.2021- (Nr. N 070) Persönliche Inflationsrate und amtliche Preisentwicklung - der Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes- (Nr. 568) Durchschnittserlöse der Energieversorgungsunternehmen bei Abgabe von Strom und Gas, Jahr 2020- (Nr. 569) Großhandelspreise, November 2021- (Nr. 570) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Oktober 2021Dienstag, 14.12.2021- (Nr. 571) Prognose der Straßenverkehrsunfälle, Jahr 2021- (Nr. 572) Stromeinspeisung, 3. Quartal 2021- (Nr. 573) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 3. Quartal 2021- (Nr. 50) Zahl der Woche: Weihnachtssterne - Erzeugung verkaufsfertiger Topfpflanzen, Jahr 2021- (Nr. 574) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), November 2021 (im Laufe des Tages)Mittwoch, 15.12.2021- (Nr. 575) Baugenehmigungen, Oktober 2021- (Nr. 576) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Oktober 2021- (Nr. N 071) Übergang von der Schule zur Hochschule, Jahr 2020 / "Bildung in Zahlen" - das neue Digitale Magazin des Statistischen Bundesamtes (im Laufe des Tages)Donnerstag, 16.12.2021- (Nr. 577) Start der App zur Zeitverwendungserhebung (ZVE) 2022- (Nr. 578) Private Onlinekäufe, Jahr 2021- (Nr. 579) Tarifverdienste (vorläufiges Ergebnis), Jahr 2021- (Nr. 580) Deutsche Studierende im Ausland, Jahr 2019Freitag, 17.12.2021- (Nr. 581) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, November 2021- (Nr. 582) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Oktober 2021- (Nr. N 072) Fakten zu Weihnachten: Weihnachtsbäume, Lebkuchen, Karpfen und Co, Jahr 2020- (Nr. 583) Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Jahr 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbaden Telefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell