Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.09.2021 bis 17.09.2021

WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 13.09.2021(Nr. 427) Großhandelspreise, August 2021(Nr. 428) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juli 2021(Nr. 429) Stromeinspeisung, 1. Halbjahr 2021Dienstag, 14.09.2021(Nr. 430) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 2. Quartal 2021(Nr. 431) Promovierende, Jahr 2020(Nr. 432) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), August 2021 (im Laufe des Tages)(Nr. 37) Zahl der Woche: Einnahmen aus der Hundesteuer, 2010 bis 2020, 1. Quartal 2021Mittwoch, 15.09.2021(Nr. N 054) Pendlerverhalten und Verkehrsmittelnutzung in Deutschland und der EU, 2010-2020(Nr. 433) Baugenehmigungen, Juli 2021(Nr. 434) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Juli 2021(Nr. 435) Weinernte in Deutschland (Schätzung), Jahr 2021Donnerstag, 16.09.2021(Nr. 436) Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalt, Jahr 2020(Nr. 437) Preisniveau in Deutschland im europäischen Vergleich, Juli 2021(Nr. 438) Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, Jahr 2020Freitag, 17.09.2021(Nr. 439) Von Schulen und Kindertagesstätten gemeldete Kinderschutzfälle, Monatsergebnisse für das Jahr 2020(Nr. 440) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Juli 2021(Nr. 441) Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich, Jahr 2019(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html