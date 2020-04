Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.04.2020 bis 17.04.2020

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Dienstag, 14.04.2020 (Nr. 131) Schülerinnen und Schüler in Abschlussklassen allgemeinbildender Schulen, Schuljahr 2019/2020 (Nr. 16) Zahl der Woche: Umsatz an Verkaufsständen und auf MärktenDonnerstag, 16.04.2020 (Nr. 132) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, März 2020 (Nr. 133) Indizes der Großhandelspreise, März 2020Freitag, 17.04.2020 (Nr. 134) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Februar 2020 (Nr. 135) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Februar 2020 (Nr. 136) Insolvenzen, Januar 2020+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4568208OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell