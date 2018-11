Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 12.11.2018 bis 16.11.2018

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 12.11.2018* (Nr. 435) Kostennachweis der Krankenhäuser, Jahr 2017Dienstag, 13.11.2018* (Nr. 436) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Oktober 2018* (Nr. 437) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefergegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen,nach Wirtschaftszweigen), 3. Quartal 2018* (Nr. 438) Einschulungen (Schnellmeldung), Schuljahr 2018/2019* (Nr. 439) Insolvenzen, August 2018* (Nr. 46) Zahl der Woche zum Weltstudententag (17.11.2018):Ausländische Studierende in Deutschland, Studienjahr 2017/2018Mittwoch, 14.11.2018* (Nr. 440) Bruttoinlandsprodukt (Schnellmeldung), 3. Quartal 2018* (Nr. 441) Pressekonferenz zum Datenreport 2018 (mit demWissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und derBundeszentrale für politische Bildung): Wie leben Kinder inDeutschland?Donnerstag, 15.11.2018* (Nr. 442) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), September 2018* (Nr. 443) Umsatz im Gastgewerbe, September 2018Freitag, 16.11.2018* (Nr. 444) Index der Großhandelspreise, Oktober 2018* (Nr. 445) Investitionen im Produzierenden Gewerbe, Jahr 2017* (Nr. 446) Grenzpreis für Strom, Jahr 2017+++(Nr. ###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorschau.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitagsvon 8 bis 15 Uhr.Veränderungen am Presse-Newsletter-Abonnement:http://list2.destatis.de/sympaRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell