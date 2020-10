Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 12.10.2020 bis 16.10.2020

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 12.10.2020(Nr.400) Großhandelspreise, September 2020(Nr.401) Statistisches Bundesamt in UN-Statistikkommission gewähltDienstag, 13.10.2020(Nr. 402) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusiveHarmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse,September 2020(Nr. 403) Erzeugerpreise für Land- und Forstwirtschaft, August 2020(Nr. 404) Bevölkerungsentwicklung, 1. Halbjahr 2020(Nr. 42) Zahl der Woche: "Zur Frankfurter Buchmesse: Online-Käufe vonE-Books, 2019"Mittwoch, 14.10.2020(Nr. N 065) Reiseziele innerhalb Deutschlands, Oktober 2019(Nr. 405) Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdendenStoffen, Jahr 2019Donnerstag, 15.10.2020(Nr. 406) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), August 2020(Nr. 407) Baugenehmigungen, August 2020(Nr. 408) Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberleistungen,Jahr 2019Freitag, 16.10.2020(Nr. 409) Personal an Hochschulen, Jahr 2019(Nr. 410) Stromerzeugung der Industrie, Jahr 2019(Nr. 411) Alter von Vätern und Kinderzahl von Männern, Jahr 2019Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitagsvon 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell