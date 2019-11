Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 11.11.2019 bis 15.11.2019

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 11.11.2019(Nr.433) Indizes der Großhandelspreise, Oktober 2019Dienstag, 12.11.2019(Nr. 46) Zahl der Woche: Kleinste, größte und die am dichtestenbesiedelte Gemeinde Deutschlands, Jahr 2018Mittwoch, 13.11.2019(Nr. 434) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Oktober 2019(Nr. 435) Einschulungen (Schnellmeldung), Schuljahr 2019/2020Donnerstag, 14.11.2019(Nr. 436) Bruttoinlandsprodukt (Schnellmeldung), 3. Quartal 2019(Nr. 437) Potenziale und Anwendungen georeferenzierter Daten in deramtlichen StatistikFreitag, 15.11.2019(Nr. 438) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), September 2019(Nr. 439) Umsatz im Gastgewerbe, September 2019(Nr. 440) Investitionen im Produzierende Gewerbe, Jahr 2018(Nr. 441) Verleihung des Gerhard-Fürst-Preis 2019+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell