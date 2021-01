Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) / vom 11.01.2021 bis 15.01.2021

WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 11.01.2021(Nr. 015) Insolvenzen, Oktober 2020 einschl. Trendindikator Dezember 2020Dienstag, 12.01.2021(Nr. 016) Bevölkerungsschätzung, Jahr 2020(Nr. 02) Zahl der Woche: Import von Ingwer, Jahre 2012-2020Mittwoch, 13.01.2021(Nr. 017) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, November 2020(Nr. 018) Großhandelspreise, Dezember 2020(Nr. 019) Inlandstourismus, November 2020Donnerstag, 14.01.2021(Nr. 020) Online-Pressekonferenz: Bruttoinlandsprodukt für Deutschland, Jahr 2020 (10:00 Uhr)Freitag, 15.01.2021(Nr. 021) Baugenehmigungen, November 2020(Nr. 022) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), November 2020(Nr. 023) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschließlich 51. Kalenderwoche 2020 (12.00 Uhr)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell