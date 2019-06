Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 10.06.2019 bis 14.06.2019

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um8.00 Uhr)Dienstag, 11.06.2019(Nr.218) Umsatz und Beschäftigte im Dienstleistungsbereich, 1.Quartal 2019(Nr.219) Beschäftigte und Umsatz im Handwerk, 1.Quartal 2019(Nr.220) Inlandstourismus, April 2019(Nr.24) Zahl der Woche zum Global Wind Day (15.06.19): Anteil derWindkraft am eingespeisten Strom, Jahr 2018Mittwoch, 12.06.2019(Nr.221) Besteuerung von Renteneinkünften, Jahr 2015Donnerstag, 13.06.2019(Nr.222) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Mai 2019(Nr.223) Gewerbeanzeigen, 1. Quartal 2019Freitag, 14.06.2019(Nr.224) Gasthörerinnen und -hörer an Hochschulen, Jahr 2018(Nr.225) Indizes der Großhandelspreise, Mai 2019(Nr.226) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 1. Quartal 2019+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell