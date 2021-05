Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 10.05.2021 bis 14.05.2021

WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 10.05.2021(Nr. N 031) Rohholz - Außenhandel, Preise, Einschlag, Umsätze, 2015 bis 2021(Nr. 219) Inlandstourismus, März 2021(Nr. 220) Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, Februar 2021Dienstag, 11.05.2021(Nr. N 032) Zum Tag der Pflege am 12. Mai 2021: Bruttoverdienste, Beschäftigte und Arbeitsbedingungen in der Pflege, 2010 bis 2020(Nr. 221) Insolvenzen, Februar 2021 einschl. Trendindikator April 2021(Nr. 222) Großhandelspreise, April 2021(Nr. 223) Zu neuer Bund-Länder-Veröffentlichung: Erwerbstätige in Kultur und Kulturwirtschaft, Jahr 2019(Nr. 224) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschl. 17. Kalenderwoche 2021(Nr. 19) Zahl der Woche (zu Christi Himmelfahrt am 12. Mai 2021): Elterngeld beziehende Väter, Jahre 2015 bis 2020Mittwoch, 12.05.2021(Nr. 225) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, April 2021(Nr. 226) Gasthörerinnen und Gasthörer an Hochschulen, Jahr 2020Donnerstag, 13.05.2021FeiertagFreitag, 14.05.2021(Nr. N 033) Fleisch und Fleischersatz: Produktion und Konsum, Jahr 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell