Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 08.03.2021 bis 12.03.2021(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 08.03.2021(Nr. 103) Produktionsindex, Januar 2021(Nr. 104) Umsatz und Beschäftigte in ausgewählten Dienstleistungsbereichen, 4. Quartal 2020(Nr. 105) Ausgaben je Schülerin und Schüler, Jahr 2019Dienstag, 09.03.2021(Nr. 106) Zum Equal Pay Day (10.03.2020): Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen (Gender Pay Gap), Jahr 2020(Nr. 107) Außenhandel, Januar 2021(Nr. 108) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Februar 2021(Nr. 109) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig) bis einschl. 8. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)(Nr. 10) Zahl der Woche: Umsätze des Garteneinzelhandels, Jahr 2020Mittwoch, 10.03.2027(Nr. 110) Inlandstourismus, Januar 2021(Nr. 111) Integrierte Ausbildungsberichterstattung (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2020(Nr. 112) Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, Dezember 2020(Nr. 113) Pressekonferenz zum Datenreport 2021 (mit WZB, bpb und BiB): Soziale Ungleichheit in Deutschland (10.00 Uhr)Donnerstag, 11.03.2021(Nr. 114) Wirkungen der temporären Mehrwertsteuersenkung und des Kinderbonus auf den Konsum privater Haushalte, Jahr 2020(Nr. 115) Schülerinnen und Schülern der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, Schuljahr 2020/2021(Nr. 116) Arbeitskostenindex, 4. Quartal 2020Freitag, 12.03.2021(Nr. 117) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Februar 2021(Nr. 118) Umsatz und Beschäftigte im Handwerk, Jahr 2020(Nr. 119) Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe, 4. Quartal 2020(Nr. 120) Anbau und Ernte von Speisepilzen, Jahr 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html