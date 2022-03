Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 07.03.2022 bis 11.03.2022

WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 07.03.2022(Nr. 088) Zum Equal Pay Day (07.03.2022): Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern (Gender Pay Gap), Jahr 2021(Nr. N 012) Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland und der EU, 2020(Nr. 089) Einzelhandel (Umsatz), Januar 2022(Nr. 090) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Januar 2022(Nr. 091) Umsatzsteuervoranmeldungen, Jahr 2020Dienstag, 08.03.2022(Nr. 092) Produktionsindex, Januar 2022(Nr.10) Zahl der Woche: Import von Gesichtsschutzmasken, Jahr 2021(Nr. Z 06) Zensus 2022: Zensus leicht gemacht (Beantwortung relevanter Fragen rund um den Zensus in Form gut verständlicher Illustrationen, Infografiken)Mittwoch, 09.03.2022(Nr. 093) Großhandel (Umsatz), 4. Quartal und Jahr 2021(Nr. 094) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer), Februar 2022Donnerstag, 10.03.2022(Nr. 095) Baugenehmigungen, Dezember und Jahr 2021(Nr. 096) Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, Dezember und Jahr 2021(Nr. 097) Inlandstourismus, Januar 2022(Nr. 098) Insolvenzen, Dezember und Jahr 2021 + Trendindikator für Februar 2022(Nr. 099) Schülerinnen und Schüler in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, Schuljahr 2021/2022Freitag, 11.03.2022(Nr. 100) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Februar 2022(Nr. 101) Arbeitskostenindex, 4. Quartal 2021(Nr. 102) Beschäftigte und Umsatz im Handwerk, Jahr 2021(Nr. 103) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Januar 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell