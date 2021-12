Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 06.12.2021 bis 10.12.2021

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 06.12.2021- (Nr. 550) Umsatzentwicklung in ausgewählten Wirtschaftsbranchen (Sonderauswertung aus dem statistischen Unternehmensregister), Jahre 2019 - 2020- (Nr. 551) Energieverbrauch in der Industrie inkl. interaktivem Kartenangebot, Jahr 2020- (Nr. 552) Ausgaben des Bundes nach Aufgabenbereichen, Jahre 2005 - 2020- (Nr. 553) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Oktober 2021- (Nr. 554) Großhandel (Umsatz), 3. Quartal 2021Dienstag, 07.12.2021- (Nr. 555) Produktionsindex, Oktober 2021- (Nr. N 068) Personal in der Altenpflege - Alter, Beschäftigung, Ausbildung Jahre 2009-2020- (Nr. 49) Zahl der Woche: Alkoholunfälle, Jahr 2020Mittwoch, 08.12.2021- (Nr. 556) Zufriedenheit der Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger mit behördlichen Dienstleistungen, Jahr 2021- (Nr. 557) Spendeverhalten in Deutschland (Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik), Jahr 2017Donnerstag, 09.12.2021- (Nr. 558) Außenhandel, Oktober 2021- (Nr. 559) Inlandstourismus, Oktober 2021- (Nr. 560) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer), November 2021- (Nr. 561) Entwicklung des Arbeitskostenindex, 3. Quartal 2021- (Nr. 562) Öffentliche Bildungsausgaben, Jahr 2020 (Bildungsfinanzbericht 2021)- (Nr. 563) Pressekonferenz: "COVID-19: Sterbefälle, Todesursachen und Krankenhausbehandlungen in Zeiten der Pandemie" (11:00 Uhr)Freitag, 10.12.2021- (Nr. 564) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, November 2021- (Nr. 565) Insolvenzen, Januar-September 2021 + Trendindikator für November 2021- (Nr. 566) Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, September 2021- (Nr. 567) Beschäftigte und Umsatz im Handwerk, 3. Quartal 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell