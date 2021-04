Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 06.04.2021 bis 09.04.2021(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Dienstag, 06.04.2021(Nr. 167) Zum Weltgesundheitstag (7. April 2021): Gesundheitsausgaben, Jahr 2019 und Schätzung für 2020(Nr. 168) Budget für Bildung, Forschung und Wissenschaft, Jahr 2019(Nr. 14) Zahl der Woche: Produktion sowie Ein- und Ausfuhr von Fahrrädern, Jahr 2020Mittwoch, 07.04.2021(Nr. 169) Öffentlicher Gesamthaushalt (Vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2020(Nr. N 024) Urlaub in Corona-Zeiten: Nutzung von Campingplätzen und Ferienwohnungen, Jahr 2020(Nr. 170) Langfristige Entwicklung der Zahl der Verkehrstoten (nach Verkehrsbeteiligungsarten), Jahre 1991 bis 2020Donnerstag, 08.04.2021(Nr. 171) Verarbeitendes Gewerbe, (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Februar 2021(Nr. 172) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, Jahr 2020(Nr. 173) Baugenehmigungen, Januar 2021(Nr. 174) Entwicklung von Bruttolöhnen/-gehältern und Renten, Jahre 2009 bis 2020 (Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen)Freitag, 09.04.2021(Nr. 175) Außenhandel, Februar 2021(Nr. 176) Produktionsindex, Februar 2021(Nr. 177) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, März 2021(Nr. 178) Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, Januar 2021(Nr. 179) Baupreise für Wohngebäude, Februar 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell