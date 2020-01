Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 06.01.2020 bis 10.01.2020

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 06.01.2020(Nr.004) Einzelhandel (Umsatz), November 2019Dienstag, 07.01.2020(Nr. 005) Öffentlicher Gesamthaushalt, 1. bis 3. Quartal 2019(Nr. 006) Emissionsrelevanter Energieverbrauch, Jahre 2010-2017(Nr. 02) Zahl der Woche: Zeitaufwand für den Weg zur Arbeit,Individualverkehr vs. ÖPNV, Jahr 2016Mittwoch, 08.01.2020(Nr. 007) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex),November 2019Donnerstag, 09.01.2020(Nr. 008) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex(Nr. 009) Außenhandel, November 2019(Nr. 010) Produktionsindex, November 2019Freitag, 10.01.2020(Nr. 011) Baupreise für Wohngebäude, November 2019(Nr. 012) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), Oktober 2019(Nr. 013) Insolvenzen, Oktober 2019+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4482826OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell