Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 05.11.2018 bis 09.11.2018

Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 05.11.2018* (Nr. 427) Informations- und Kommunikationstechnologien in privatenHaushalten: Onlineeinkäufe von Waren und Dienstleistungen, Jahr 2018* (Nr. 428) Tarifliches Weihnachtsgeld, 2018Dienstag, 06.11.2018* (Nr. 429) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- undUmsatzindex), September 2018* (Nr. 45) Zahl der Woche: Weinernte, Jahr 2018Mittwoch, 07.11.2018* (Nr. 430) Produktionsindex, September 2018Donnerstag, 08.11.2018* (Nr. 431) Außenhandel, September 2018* (Nr. 432) Inlandstourismus, September 2018Freitag, 09.11.2018* (Nr. 433) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), August 2018* (Nr. 434) Wärmeversorgung, Jahr 2017+++(Nr. ###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorschau.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189Wiesbaden Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44 www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr undfreitags von 8 bis 15 Uhr.Veränderungen am Presse-Newsletter-Abonnement:http://list2.destatis.de/sympaRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell