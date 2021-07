Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 05.07.2021 bis 09.07.2021

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 05.07.2021- (Nr. N 044) Bauflation: Preise ausgewählter Baumaterialien und Baugenehmigungen nach Baustoffen, Jahre 2020/2021- (Nr. 316) Adoptionen, Jahr 2020- (Nr. 317) Fünf Jahre Nachhaltigkeitsberichterstattung: Forum zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (6. bis 15. Juli 2021)Dienstag, 06.07.2021- (Nr. 318) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Mai 2021- (Nr. 319) Habilitationen, Jahr 2020- (Nr. 320) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschl. 25. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)- (Nr. 27) Zahl der Woche: Nutzung von Smart-Home-Technologie, Jahr 2020Mittwoch, 07.07.2021- (Nr. 321) Straßenverkehrsunfälle, Jahr 2020 (endgültige Ergebnisse)- (Nr. 322) Corona-Bezug/Krisenmonitor: Produktionsindex, Mai 2021- (Nr. N 045) Mobilität: Haushaltsausgaben und Preise von Bus, Bahn, Pkw und Co., Jahre 2018, 2020/2021- (Nr. 323) Rohstofffußabdruck Deutschlands, Jahr 2018Donnerstag, 08.07.2021- (Nr. 324) Außenhandel, Mai 2021- (Nr. 325) Inlandstourismus, Mai 2021- (Nr. 326) Wohnungsbestand, Stichtag: 31.12.2020- (Nr. 327) Ausgewählte Ergebnisse der Todesursachenstatistik (vorläufig), Jahr 2020 + Januar 2021- (Nr. 328) Mobilitätsveränderungen in der Corona-Pandemie, Juni 2021 (im Laufe des Tages)Freitag, 09.07.2021- (Nr. 329) Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, April 2021- (Nr. 330) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Juni 2021- (Nr. 331) Lebenserwartung bei Geburt (Sterbetafeln), Zeitraum 2018/2020- (Nr. 332) Baupreise für Wohngebäude, Mai 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell