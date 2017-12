Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 04.12.2017 bis 08.12.2017

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um8.00 Uhr)Montag, 04.12.2017- Großhandelsumsatz, 3. Quartal 2017Dienstag, 05.12.2017Zahl der Woche (11 Uhr):- Exporte von Lebkuchen, Jahr 2016Mittwoch, 06.12.2017- Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Oktober2017Donnerstag, 07.12.2017- Produktionsindex, Oktober 2017- Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, September 2017- Schwangerschaftsabbruchstatistik, 3. Quartal 2017Freitag, 08.12.2017- Arbeitskostenindex, 3. Quartal 2017- Außenhandel (Ein-, Ausfuhr, Monatsvergleiche), Oktober 2017- Inlandstourismus, Oktober 2017- Nutzung von IKT in Unternehmen (E-Commerce), Jahr 2017+++Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorschau.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell