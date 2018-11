Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 03.12.2018 bis 07.12.2018

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um8.00 Uhr)Montag, 03.12.2018* (Nr. 470) Zum Digital-Gipfel (03.-04.12.2018): Informations- undKommunikationstechnologien in Unternehmen, Jahr 2018* (Nr. 471) Öffentliche Abwasserentsorgung, Jahr 2016Dienstag, 04.12.2018* (Nr. 472) Großhandelsumsatz, 3. Quartal 2018* (Nr. 49) Zahl der Woche: Alleinlebende Seniorinnen, Jahr 2017Donnerstag, 06.12.2018* (Nr. 473) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- undUmsatzindex), Oktober 2018* (Nr. 474) Nachhaltige Entwicklung in Deutschland -Indikatorenbericht 2018Freitag, 07.12.2018* (Nr. 475) Arbeitskostenindex, 3. Quartal 2018* (Nr. 476) Produktionsindex, Oktober 2018+++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorschau.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell