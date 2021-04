Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 03.05.2021 bis 07.05.2021

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 03.05.2021- (Nr. 203) Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2020- (Nr. 212) Einzelhandel (Umsatz), März 2021Dienstag, 04.05.2021- (Nr. N 027) (Zum Tag der Inklusion am 5. Mai 2021): Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Jahre 2009 - 2019- (Nr. 213) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschl. 16. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)- (Nr. 18) Zahl der Woche zum Internationalen Hebammentag am 5. Mai 2021: Hebammen-Ausbildung und Anerkennung von Abschlüssen aus dem Ausland, Jahre 2019/2020Mittwoch, 05.05.2021- (Nr. N 028) Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2020- (Nr. N 029) Covid-19-Schutzimpfungen mit erhöhter Priorität: Anspruchsberechtigte nach Alter und ausgewählten Branchen in Bund und Ländern, Jahre 2018/2019Donnerstag, 06.05.2021- (Nr. 214) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), März 2021- (Nr. N 030) Zum Europatag am 9. Mai 2021: Deutsche mit Wohnsitz im europäischen Ausland, Jahr 2020- (Nr. 215) Mobilitätsveränderungen in der Corona-Pandemie, April 2021 (im Laufe des Tages)Freitag, 07.25.2021- (Nr. 216) Produktionsindex, März 2021- (Nr. 217) Außenhandel, März 2021- (Nr. 218) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, April 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbaden Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell