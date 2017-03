Vernissagen mit Wow-Effekt! Pixum bietet neuen Service zur professionellen Planung von Kunst- und Fotoausstellungen

--------------------------------------------------------------Ausstellungen mit Pixumhttp://ots.de/j3uUN--------------------------------------------------------------Köln (ots) - Fotografen, Künstler und Inhaber von Event-Locationskönnen ab sofort auf ein neues Angebot des Online-Fotoservices Pixumzurückgreifen. Wer plant, eine Kunst- oder Fotoausstellungen zuveranstalten, hat nun die Möglichkeit, sich bei der Umsetzungprofessionelle Unterstützung von Pixum zu holen. Das Angebot umfasstunter anderem die Erstellung eines Veranstaltungskonzepts, dieBeratung bei der Materialauswahl der Wandbild-Exponate sowieumfangreiche Marketingmaßnahmen zur Bewerbung des Events. WeitereInformationen gibt es unter http://pixum.de/ausstellungen.Als eines der führenden Unternehmen der Fotobranche verfügt Pixumüber umfassende Expertise in der Vorbereitung und Durchführung vonVernissagen und Ausstellungen jeglicher Größenordnung. Fürinteressierte Fotografen und Künstlern erstellt Pixum auf Anfrage einAngebot, das so individuell auf ihr Event zugeschnitten ist, wie ihreKunstwerke selbst. In diesem Zusammenhang bietet Pixum hochwertigeFotoprodukte an, auf denen die gewünschten Motive ausgestellt werden.Der Kunde wählt aus einer breiten Produktpalette mit vielen Formen,Größen und Materialien aus, wie etwa Alu-Dibond, Galerie-Print oderFoto auf Forex. Weiterhin erstellt Pixum auf Wunsch ein Konzept fürindividuelle Marketingmaßnahmen. Der Kunde profitiert dabei unteranderem von der hohen Reichweite, die Pixum mit seinen Social Media-und Kunden-Kanälen erzielt. Entscheidet sich ein Veranstalter imAnschluss zudem, seine Ausstellungsstücke über Pixum für eine weitereVeranstaltung einmalig zur Verfügung zu stellen, erhöhen sichAufmerksamkeit und Reichweite für seine Motive abermals.Mehr Informationen sowie Kontaktdaten unterwww.pixum.de/ausstellungen .Pressekontakt:Ingo Kreutz und Melanie GoeresE-Mail: presse@pixum.deFon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell