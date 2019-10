Berlin (ots) - Im GASAG Kunstraum sind ab dem 24.10.2019 dieFotografien von Catrin Wechler zu sehen. Die Künstlerin zeigt inihren Aufnahmen den Menschen als Individuum, doch beim Wechsel vonPerspektive und Entfernung, wird die einzelne Person Teil einerGruppe. Dabei gerät das Umfeld stets in den Hintergrund. DieFotografien erzeugen Gefühle und stellen Fragen, auf die es oft keineAntworten zu geben scheint. Offen bleibt zum Beispiel die Frage nachdem Wohin und dem Woher der gezeigten Passanten. Catrin Wechlerbearbeitet ihre Fotografien digital und verstärkt mit farblicher undkompositorischer Manipulation ihre Intension und stellt zugleich dieFrage nach dem Authentischen in der Fotografie.Zur Vernissage der Ausstellung "Passanten" laden wir Sie herzlich einam 24. Oktober 2019 ab 19:00 Uhr,in das GASAG-Kundenzentrum, am Hackeschen Markt,Henriette-Herz-Platz 4, 10178 Berlin-Mitte.Die Vernissage ist öffentlich. Neben den Vertretern der Pressesind auch alle Berlinerinnen und Berliner zu dieser Veranstaltungeingeladen. Die Presseeinladung gilt somit auch alsVeranstaltungshinweis.Die Ausstellung läuft vom 24. Oktober 2019 bis zum 21. Februar2019. Ein Besuch ist wochentags von 10 - 18 Uhr imGASAG-Kundenzentrum möglich. Der Eintritt ist kostenfrei.Pressekontakt:Pressesprecherin:Ursula Luchner|030 7872-3040|presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell