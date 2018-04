Vernetzte Haushaltsgroßgeräte werden bis 2022 zum Standard - Endkunden-Marketing ist Neuland (FOTO)

München (ots) -Der Markt für Weiße Ware wird immer enger: 10 große Anbieterbeherrschen inzwischen 63 Prozent des weltweiten Marktes. Währendetablierte Hersteller in gesättigten Märkten mit sinkenden Margenkämpfen, konnten asiatische Anbieter ihre Position weltweit deutlichausbauen. Dies trifft insbesondere mittelständische Hersteller vonHaushaltsgroßgeräten, deren Entwicklungsbudgets begrenzt sind. In denkommenden Jahren werden vor allem die Vernetzung der Geräte und dasEndkunden-Marketing über Erfolg im Wettbewerb entscheiden, so dasErgebnis einer aktuellen Roland Berger-Analyse."Bei Haushaltsgeräten ist Konnektivität schon längst mehr als nurein weiteres Feature für den Kunden", sagt Justus Lorentz, Partnervon Roland Berger. "Sie eröffnet vor allem für die Hersteller neueZugänge in die Welt des Kunden und die Möglichkeit zu neuenGeschäftsmodellen und Einnahmequellen."Ab 2022 wird die Mehrheit der Neugeräte vernetzt seinKonnektivität - die Vernetzung von Haushaltsgeräten mit demSmartphone, Tablet oder Rechner - wird bei Neugeräten ab dem Jahr2022 Standard sein. Derzeit beträgt die Preisdifferenz zu nichtvernetzten Standardgeräten noch rund 15 Prozent. Nebentechnologischen Innovationen wie der Möglichkeit, Hausgeräte auch vonunterwegs zu steuern, erschließen sich mit der Vernetzung neueGeschäftsmodelle - etwa die Bezahlung für die tatsächliche Nutzungeines Geräts statt für den einmaligen Eigentumserwerb. So könntenKunden z.B. in Zukunft für einzelne Waschgänge bezahlen, statt eineWaschmaschine zu kaufen.Große Vorteile bietet die Vernetzung auch bei der Kundenakquiseund -bindung. So ermöglicht die Konnektivität der Geräte z.B. bessereInformationen für die Kunden zur Installation oder effizientenGerätenutzung. Der Wartungsservice bei Problemfällen wird einfacherund erforderliche Ersatzteile können schneller geliefert werden."Davon profitieren nicht nur die Endkunden, die ihre Problemeschneller lösen können, sondern auch die Hersteller", erklärtLorentz. "Denn durch den Kauf, die Nutzung und die Reparatur derHaushaltsgeräte entstehenden wichtige Daten, die ein tieferesKundenverständnis und zielgerichtete Produkt- und Serviceangeboteermöglichen. Das ist in diesem umkämpften Markt ein wesentlicherWettbewerbsfaktor."Anhaltende Marktkonsolidierung - Daten sind wichtigerErfolgsfaktorDie Roland Berger-Analyse zeigt, dass der weltweite Markt fürWeiße Ware einem großen Konsolidierungsdruck unterliegt: Die zehngrößten Hersteller teilen sich inzwischen 63 Prozent des weltweitenMarktes unter sich auf. Asiatische Anbieter profitieren vonÜbernahmen und einem starken Wachstum in den Heimatmärkten. Aber auchbei Produktinnovationen sind sie führend.Umso wichtiger wird auch ein neues Marketing- und Vertriebsmodellsein: "Statt wie bislang auf den Handel als zentrales Gateway zumKunden zu setzen, sollten Hersteller von Haushaltswarenprofessionelles Endkunden-Marketing betreiben, ähnlich wie dieAutomobil- und die Multimediabranche", rät Roland Berger-PartnerJustus Lorentz.Daten zu Kundenverhalten und -präferenzen sind zwar bei vielenHerstellern aufgrund von After Sales-Kontakten schon lange vorhanden.Die Nutzung dieser Daten für zuverlässigere Verkaufsprognosen, einebessere Kundensegmentierung und eine gezieltere Kampagnenplanung imMarketing sind jedoch für die meisten Hersteller Neuland. Auch diedirekte Kundenansprache über digitale Kanäle bietet noch deutlichenHandlungsspielraum und einen besseren Kundenzugang - ein wichtigerErfolgsfaktor sowohl für große als auch für kleinere Anbieter.Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Claudia RussoRoland BergerHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-mail: Claudia.russo@rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell