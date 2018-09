Vernetzt und elektrifiziert: Ford stellt auf der IAA Nutzfahrzeuge die modernisierte Modellfamilie vor

Köln (ots) -- "Born connected": Einer der Schwerpunkte auf dem Ford-Stand(Halle 13) ist die Konnektivität im Nutzfahrzeugbereich- Ford Transit Custom PHEV mit Plug-in-Hybrid-Technologie wirderstmals in der Serienversion vorgestellt- Weltpremiere für den Ford Transit mit zwei Tonnen Nutzlast;Transporter-Ikone als erstes Fahrzeug seines Segments künftigauch mit 48 Volt-Mild-Hybrid-Antrieb erhältlich- Innovative Telematik- und Datendienste für Flottenbetreiber-Ranger Raptor: der ultimative Performance-Pick-upFord, einer der führenden europäischen Hersteller von leichtenNutzfahrzeugen, präsentiert auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover(Halle 13, C74) einen attraktiven Querschnitt durch seine kompletteModellfamilie - bestehend aus den vier Baureihen Courier, Connect,Custom und Transit. Einer der Schwerpunkte wird dabei dieKonnektivität/Vernetzung im Nutzfahrzeugbereich sein. So wird Fordunter dem Motto "Born Connected" Fahrzeuge präsentieren, dieserienmäßig mit On Board-Modems ausgerüstet sind. Ein weitererSchwerpunkt ist das Thema elektrifizierte Antriebe. InsScheinwerferlicht rücken somit zum einen der serienreife TransitCustom PHEV mit Plug-in-Hybrid-Technologie und zum anderen dermodernisierte Ford Transit, der im Zwei-Tonnen-Nutzlastbereichangesiedelt ist und in Hannover Weltpremiere feiert. Der Ford Transitwird als erstes Fahrzeug seines Segments mit einem 48Volt-Mild-Hybrid-Antrieb (mHEV) zu den Kunden rollen. Darüber hinauswird Ford auf seinem Messestand innovative Telematik- undDatendienste vorstellen, mit denen Flottenbetreiber ihre Fuhrparksnoch effizienter managen können. Die IAA Nutzfahrzeuge 2018 öffnetihre Tore vom 20. bis zum 27. September."In Hannover zeigen wir unsere konsequent verjüngte europäischeNutzfahrzeug-Modellfamilie erstmals gemeinsam. Sie zeichnet sichunter anderem durch integrierte Konnektivitätslösungen aus",unterstreicht Hans Schep, Leitender Manager für Nutzfahrzeuge beiFord Europa. "Zusammen mit der Elektrifizierung unserer Modellpalette- die in diesem Segment neue Spielregeln aufstellt - ebnet das denWeg für umfangreiche neue Möglichkeiten, unseren Kunden einen nochgrößeren Mehrwert zu bieten."Der neue Ford Transit: Nochmals produktiver und effizienterSparsamere Antriebe und erhöhte Nutzlasten, integrierte Konnektivität(On Board-Modem) sowie besonders fortschrittliche Assistenz-Systeme:Der neue Ford Transit - die größte der insgesamt vier europäischenFord Nutzfahrzeug-Baureihen - wird Mitte 2019 weiterhin die Maßstäbesetzen, wenn er mit seiner modern gestalteten Frontpartie und einemneuen Interieur inklusive größerer Ablageflächen auf den europäischenMarkt kommt.Neben den weiterentwickelten Ford EcoBlue-Turbodieseln mit 2,0Liter Hubraum, die bereits eine deutliche Reduzierung derBetriebskosten ermöglichen, steht für die jüngste Generation derTransporter-Legende auch eine Mild-Hybrid-Variante zur Wahl. Siesetzt auf die wegweisende 48 Volt-Technologie und kommt in Verbindungmit manuellen Schaltgetrieben zum Einsatz. Ihr Vorteil: In Roll- oderVerzögerungsphasen kann sie Bewegungsenergie rekuperieren und ineiner Lithium-Ionen-Batterie mit einer Spannung von 48 Voltspeichern. Diese elektrische Energie kommt anschließend derMotorsteuerung und dem Antrieb von Nebenaggregaten zugute und erhöhtauf diese Weise den Wirkungsgrad.Ford Transit Custom PHEV: lokal emissionsfrei mit allenReichweitenvorteilenDank seines hochmodernen Hybrid-Systems erzielt der innovativeFord Transit Custom PHEV - das Kürzel steht für "Plug-in HybridElectric Vehicle" - im rein elektrischen Betrieb eine Reichweite vonbis zu 50 Kilometern und ist damit wie geschaffen für den lokalemissionsfreien Liefer- und Verteilerverkehr in den Innenstädten. DieGrundlage hierfür bietet der vielfach ausgezeichnete FordEcoBoost-Turbobenziner mit 1,0 Liter Hubraum. Der Dreizylinderspringt als sogenannter "Range Extender" ein und lädt dieintegrierten, flüssigkeitsgekühlten Lithium-Ionen-Batteriepacksunterhalb des Laderaumbodens wieder auf. Auf diese Weise vergrößertsich der Aktionsradius des Transit Custom PHEV auf mehr als 500Kilometer. Das Transportvolumen bleibt unverändert. SpezielleInformationsdisplays ergänzen das neue Interieur-Design der aktuellenModellgeneration.Auf der IAA stellt Ford bereits die Serienversion desHybrid-Transporters vor. Die Markteinführung des Ford Transit CustomPHEV ist für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant.Ford Telematics und Ford Data Service: fortschrittlicheKonnektivitätslösungenFord unterstützt die Arbeit von Fuhrpark-Verantwortlichen undkündigt in diesem Zusammenhang zwei neue, von Ford Smart Mobilityentwickelte Konnektivitätslösungen an.- Ford Telematics ist eine Internet-basierte Anwendung, mit derFuhrpark-Koordinatoren den Einsatz, die Auslastung, dieVerfügbarkeit und die Betriebskosten ihres Firmenwagenbestandsebenso optimieren können wie die Fahrer-Einsatzplanung.- Ford Data Services gewährt Flottenbetreibern und derenindividuellen Service-Anbietern Zugriff auf Fahrzeugdaten, dievom Fahrzeug direkt in eine "Cloud" gesendet und dortgespeichert werden. Vorteil: Auf diese Weise können die Kundenihr eigenes Fuhrpark-Management weiter verbessern.Ranger Raptor: der ultimative Performance-Pick-upNach seinem spektakulären Debüt auf der Gamescom in Köln (21.August 2018) tritt der neue Ford Ranger Raptor auf der IAANutzfahrzeuge nun erstmals auch vor automobilem Fachpublikum auf. DerRanger Raptor wurde von Ford Performance entwickelt und ist diehärteste und leistungsstärkste Variante des meistverkauften Pick-upEuropas. Sein kompromissloses Styling verdeutlicht bereits auf denersten Blick, dass dieses Fahrzeug für den ultimativenOffroad-Fahrspaß konzipiert wurde. Dank seines ultrastarken FordPerformance-Chassis ist der Ranger Raptor auch für zügigeGeländefahrten bestens geeignet. Angetrieben wird der Ranger Raptorvon einer Bi-Turbo-Version des 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotors, der inVerbindung mit dem serienmäßigen 10-Gang-Automatikgetriebe eineLeistung von 157 kW (213 PS)*1) sowie ein maximales Drehmoment von500 Nm entwickelt.Der Ranger Raptor kommt voraussichtlich Mitte 2019 in Deutschlandauf den Markt.* Daten zum Kraftstoffverbrauch und den CO2-Emissionen des FordRanger Raptor werden veröffentlicht, sobald die Ergebnisse deroffiziellen Homologation vorliegen.1) Ab dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen undleichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle TestProcedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahrenzur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien,typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird das WLTP den neueneuropäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren,ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind dienach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- undCO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZgemessenen.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.