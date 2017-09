Vernetzt / n-tv baut Netzreporter-Team aus

Köln (ots) - Ab September ergänzen Anna Magel und Daniel Schülerdas Team der n-tv Netzreporter. Die beiden werden zukünftig gemeinsammit der bisherigen Netzreporterin Anne-Kathrin Cyrus den n-tvZuschauern die neuesten Trends und Themen aus der digitalen Weltpräsentieren.Anna Magel startete ihre journalistische Laufbahn 2013 alsRedaktionsvolontärin im Sat.1 Landesstudio Hessen/RLP beimNachrichtenmagazin "17.30 SAT.1 Live". Anschließend war Magel unteranderem als freie Reporterin für das SWR-Studio inMannheim-Ludwigshafen und für den Hessischen Rundfunk in Frankfurt imEinsatz. Beim HR moderiert sie zudem seit Anfang 2017 die Sendung"hr-iNFO Hessen".Daniel Schüler ist seit mehreren Jahren als Moderator sowieSocial-Media-Manager tätig. Bereits während seines Studiums an derHochschule Macromedia in Köln sammelte Schüler erste journalistischeErfahrungen beim Radiosender RPR1, dem ARD Morgenmagazin, der ARDSportschau und beim ZDF. Seit Frühjahr 2016 ist der begeisterteSportler unter anderem als Social-Media-Redakteur und Live-Reporterfür den DOSB und das Team Deutschland (Olympiamannschaft) im Einsatz."Mit Anna Magel und Daniel Schüler erweitern wir unserNetzreporter-Team um zwei frische und zugleich versierteNachwuchsjournalisten", so n-tv Chefredakteurin Sonja Schwetje. "Alsmoderne Newscompany ist es für uns selbstverständlich, Nachrichtenüber alle Plattformen hinweg aufzubereiten und journalistischeinzuordnen. Mit Anne-Kathrin, Anna und Daniel sind wir hier nunbestens aufgestellt."Ein Bild des Netzreporter-Teams steht im Kommunikationsportalunter http://kommunikation.mediengruppe-rtl.de zum Download zurVerfügung.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandBettina KlauserPressesprecherin / Leiterin Kommunikation n-tvTel.: 0221/456-74100Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell