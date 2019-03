Finanztrends Video zu



Mainz (ots) - In den Erdböden verbirgt sich immer mehr Mikroplastik. AuchGranulate aus Sportplätzen, Müll im Kompost und der Abrieb von Autoreifen tragendazu bei. Am Sonntag, 24. März 2019, 16.30 Uhr, begibt sich "planet e." im ZDFauf die Spur falsch entsorgter Verpackungen, übriggebliebener Folien aus derLandwirtschaft sowie dem Dreck aus dem Straßenverkehr. "Vermüllt und verseucht -Böden in Gefahr" heißt die Dokumentation von Michael Nieberg, die zeigt: Etwa8000 Tonnen Mikroplastik gelangen jedes Jahr in Gärten und auf die Äcker.In der EU sind Trinkhalme aus Plastik künftig nicht mehr erlaubt, über einVerbot von Plastiktüten und Coffee-to-go-Bechern denken viele Kommunen nach. Unddennoch feiert die Kunststoffindustrie neue Absatzrekorde, obwohl das Problemvon zu viel Plastikmüll in der Umwelt längst erkannt ist. KleinstePlastikpartikel lassen sich auch bereits im Körper des Menschen nachweisen. Ander Universität in Wien haben Forscher Kotproben untersucht - und festgestellt:Bei allen Probanden waren Mikroplastikpartikel zu finden.An der Universität Bayreuth untersucht eine Forschungsgruppe Bodenproben aus derLandwirtschaft - fast überall wurden Plastikpartikel gefunden. Der Kompost ausden Recyclingbetrieben und Biogasanlagen gilt als eine Quelle: Bis zu 900Partikel fanden die Bayreuther Forscher in einem Kilogramm. Verursacht wird dasvor allem durch falsch sortierten Müll in Biotonnen sowie die mangelhafteEntsorgung von Lebensmittelabfällen aus Supermärkten und der Industrie: Diesewerden in der Regel inklusive Verpackungen geschreddert, so dass jede MengePlastik mit in den Kompost gelangt.Manche Gemeinden, wie etwa die Stadt Soest, schicken inzwischen "Mülldetektive"durch die Siedlungen, die in Biomülltonnen herumschnüffeln, um Plastiksünder zuertappen. Meist pappen sie nur eine Ermahnung an die Tonne, wenn sie fündigwerden - oder die Müllabfuhr lässt die falsch gefüllten Tonnen einfach stehen.Auch der Breitensport trägt zur Verseuchung der Ressource Boden bei - besondersKunstrasenplätze geraten immer mehr in die Kritik. Winzige Plastikkörner werdenvon dort massenhaft in die Umgebung getragen und belasten so ebenfalls dieBöden.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 7016100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/ "planet e." in derZDFmediathek: https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell