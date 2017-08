Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank wächst um 30 Prozent

Berlin (ots) -- Kundengelder in der Vermögensverwaltung sind in den letztenzwölf Monaten um 500 Millionen Euro gestiegen- Wachstum von gut 30 Prozent auf Jahressicht- Erstmals mehr als 2 Milliarden Euro in der VermögensverwaltungbetreutDie in der Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank AGverwalteten Kundengelder sind in den vergangenen zwölf Monaten um 500Millionen Euro gestiegen und liegen damit aktuell erstmals bei über 2Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum inklusive Kursgewinnenvon etwas mehr als 30 Prozent innerhalb des letzten Jahres."Im Wesentlichen kommt dieses überdurchschnittliche Wachstum durcheine Vielzahl an Neukunden sowie durch Aufstockungen von zufriedenenBestandskunden zustande", erklärt Prof. Dr. Stefan May, LeiterAnlagemanagement der Quirin Privatbank. "Immer mehr Anleger erkennendie Vorzüge unserer unabhängigen Anlageberatung gegen Honorar undunserer prognosefreien Anlagephilosophie", ist May überzeugt.Drei Bausteine für den prognosefreien AnlageerfolgDie Vermögensverwaltungsexperten der Quirin Privatbank verzichtenbewusst auf aktives Management und den damit verbundenen Versuch, denMarkt mit Spekulationen und Prognosen schlagen zu wollen. Stattdessensichern sie Anlegern prognosefrei und langfristig die faire Renditedes Marktes. Dabei setzen sich die Kundenportfolios aus dreiAnlagebausteinen zusammen: Markt, Meinung und Wissen.Die Basis des Portfolios bildet der Marktbaustein. Von den in derVermögensverwaltung betreuten 2 Milliarden Euro entfällt der größteTeil, knapp 1,25 Milliarden Euro, auf diesen Baustein. Mit demMarktbaustein partizipieren Anleger über kostengünstige undtransparente ETFs, Anlageklassen- und Indexfonds am Wachstum der10.000 besten Unternehmen weltweit. Weitere 600 Millionen Euro werdenim Wissensbaustein verwaltet. Dieser bietet Anlegern die Möglichkeit,in ein Portfolio von Anlagen zu investieren, deren Erträge weitgehendunabhängig von den internationalen Aktien- und Anleihemärkten sind.Beispiele hierfür sind Immobilien, Mikrofinanz-Anlagen oderversicherungsnahe Anleihen, sogenannte Cat-Bonds. Im Baustein"Meinung" können Anleger persönliche Einschätzungen und Präferenzenin die Investitionsstrategie einfließen lassen. Hier werden derzeitrund 150 Millionen Euro betreut."Ein gut strukturiertes, prognosefreies Depot, wie wir es unserenKunden anbieten können, gleicht einer riesigen Erntemaschine - essammelt systematisch die Renditen an den weltweiten Kapitalmärktenein, auch in turbulenten Börsenzeiten oder Phasen anhaltenderNiedrigzinsen", betont May.Insgesamt betreut die Quirin Privatbank mit Hauptsitz in Berlinund 13 weiteren Niederlassungen bundesweit derzeit Kundengelder inHöhe von mehr als 3 Milliarden Euro - davon zwei Drittel in derVermögensverwaltung, etwa eine Milliarde entfällt auf dieVermögensberatung.Über die Quirin Privatbank AG:Als erste Honorarberaterbank Deutschlands betreibt die QuirinPrivatbank AG unter der Marke "Quirin Privatbank"(www.quirinprivatbank.de) Bank- und Finanzgeschäfte in zweiGeschäftsfeldern: Anlagegeschäft für Privatkunden (Honorarberatung)sowie Beratung bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- undFremdkapitalbasis für mittelständische Unternehmen(Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank AG wurde 1998 gegründetund hat bereits 2006 ihr Geschäftsmodell auf unabhängigeAnlageberatung umgestellt. Das Institut hat seinen Hauptsitz inBerlin und betreut gegenwärtig mehr als 3 Milliarden Euro anKundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin PrivatbankAnlegern ein neues Betreuungskonzept, das auf kompletterKostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und verstecktenProvisionen beruht.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin:Kathrin KleinjungLeiterin UnternehmenskommunikationT +49 (0)30 890 21-402kathrin.kleinjung@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: quirin bank AG, übermittelt durch news aktuell