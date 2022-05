Vermögensbaum von Otis Klöber - Als Privatanleger mit Erfahrungen an die Börse?

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >

Berlin (ots) -Der Managingpartner Otis Klöber von der INX InvestingExperts GmbH bietet sowohl Investoren als auch Privatanlegern eine gesunde Basis zur erfolgreichen Kapitalanlage. Dies ist vor allem für Einsteiger interessant, da sie sämtliche Grundlagen vermittelt bekommen, die für ein erfolgreiches Anlage-Portfolio zwingend erforderlich sind.Die Produktpalette der INX GmbH beinhaltet Themen wie Investing, Immobilien, Trading sowie Steuern und Kryptos. Dieses Mindset auf höchstem Niveau ermöglicht der deutschsprachigen Community einen Einblick in alle relevanten Themen rund um den privaten Vermögensaufbau. Das kostenlose E-Book "Der Vermögensbaum" spiegelt die langjährige Erfahrung Klöbers und die Chancen der Privatanleger deutlich wider."Der Vermögensbaum" - Hält das E-Book von Managingpartner Otis Klöber, was es verspricht?Otis Klöber, der Gründer und Cheftrader der INX InvestingExperts GmbH gewann 2016 gegen 400 Konkurrenten den mit 50.000 Euro dotierten DAC Trading Award. Seitdem gibt der erfolgreiche Managingpartner seine Anlagestrategien in zahlreichen Webinaren und Coachings an interessierte Privatanleger weiter.In seinem kostenlosen Buch "Der Vermögensbaum" erläutert er die fünf grundlegenden Einkommensarten und gibt wertvolle Tipps, um diese optimal miteinander kombinieren zu können. Dem Leser des E-Book's werden demnach sämtliche Kenntnisse vermittelt, die zur individuellen Kapitalanlage benötigt werden. Die INX GmbH für privaten Vermögensaufbau verfolgt das Ziel, ihren Anlegern die Fähigkeit zur eigenen Vermögensverwaltung zu übermitteln.Konkret geht es darum, mit etwa 15 bis 30 Minuten Zeitaufwand pro Tag die eigene finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht zu bekommen. Dabei lautet das einfache, aber äußerst wirksame Motto "Learning by Doing". Dies geschieht, indem zunächst mithilfe eines Demo-Kontos - jedoch unter realen Bedingungen - getestet wird, welche Auswirkungen die einzelnen Handlungen in der Realität haben würden.Diese Erfahrungen werden erst anschließend im eigenen Depot repliziert. Dabei wird das Ziel verfolgt, die erlernten Konzepte und Strategien sowohl kurz- als auch langfristig für den eigenen Vermögensaufbau einsetzen zu können. Dabei geht es um sämtliche Sachwerte wie ETFs, Rohstoffe, Aktien und Immobilien sowie strukturierte Anlagen wie Kryptowährungen oder Zertifikate.Welche Anlagemöglichkeiten verspricht das Konzept des Vermögensbaums?Im eBook "Vermögensbaum" erläutert Otis Klöber kostenlos, mit welchen fünf Einkommensarten der Vermögensaufbau gestartet beziehungsweise fortgesetzt werden kann:- Tausch von Zeit gegen Geld- OPM - Das Geld anderer Leute investieren "Other People Money"- Das eigene Geld für sich arbeiten lassen- Partner und Mitarbeiter für sich arbeiten lassen- Wahrnehmung der ganzen Welt als KundeDer Vermögensbaum verdeutlicht, wie vom individuellen Einkommen zusätzliche Einkommensströme generiert werden können. Für den einzelnen Anleger gilt es dabei, seinen ganz individuellen "Vermögenszweig" herauszufinden. Dies geschieht, indem folgenden Fragen auf den Grund gegangen wird:- Soll in Edelmetalle, Rohstoffe oder nachhaltige Energien investiert werden?- Ist es momentan sinnvoller, in Immobilien zu investieren?- Wäre es aktuell besser, in einen Aktien-Index zu investieren?- Sollen kurzfristige Börsen-Investments als "Turbo" für eine finanzielle Unabhängigkeit fungieren?- Geht es um den Aufbau einer passiven Einkommensquelle im Internet in Form von Downloads, Lizenzen oder anderen Online-Produkten?An der Börse teilnehmen mit Erfahrung und PlanBevor es an der Börse ums Ganze geht, bietet die INX InvestingExperts GmbH eine Simulation mit realen Bedingungen an. Dabei handeln die Teilnehmer mit einem fiktiven Wertpapierdepot, sodass die Anlagechancen und Handelsstrategien vorab spielerisch und ohne Risiko getestet werden können.Erfahrungen mit dem Vermögensbaum von anderen AnlegernErfolgreiches Marketing ist, wenn Kunden zu Verkäufern werden - und dies geschieht am besten durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Rezensionen sind demnach um einiges effektiver als teure und aufwendige PR-Konzepte. Zufriedene Neukunden teilen ihre positiven Erfahrungen mit dem Vermögensbaum von Otis Klöber unter anderem auf den Portalen Provenexpert und Trustpilot.Auf dem Portal Provenexpert erhielt Otis Klöber 4,86 von 5 Sternen für seine Kundentreue, 4,92 von 5 Sternen für seine Handlungsempfehlungen und 4,92 von 5 Sternen für die tolle Atmosphäre.Hier einige Beispiele:28.04.2022 von Manuela D."Für mich ist ein sehr großer Mehrwert und Bereicherung der Nutzen der Schwarmintelligenz der großen Community, deren Mitglieder sehr wertschätzend und unterstützend agieren. Davor und dahinter steht das Team von INX, das diese Werte vorlebt und vermittelt und stets darauf achtet, dass alle Mitglieder, egal mit welchem Wissensstand sie in der Community landen, auf ihren gewünschten Wissensstand kommen."23.04.2022 von Peter S."Ich habe bisher beste Erfahrungen mit Otis Klöber - INX InvestingExperts GmbH gemacht. Die Comunity funktioniert bestens und man erhält wertvolle Informationen, die zweckdienlich sind und große Hilfe bieten. Peter Seiwald"22.04.2022 von Christian W."Bin jetzt seit 3 Monaten dabei und muß wirklich sagen, so eine klasse Community habe ich noch nicht erlebt. Die Betreuer sind kompetent, reagieren sehr zeitnah auf Fragen und der Support ist freundlich und hilfsbereit. Die Inhalte der einzelnen Workshops sind gut aufeinander abgestimmt und erklären die Themen anfängerfreundlich. Eine wirkliche Empfehlung von mir!"Auf dem Portal Trustpilot werden die obigen Kundenbewertungen bestätigt. Dort schneidet die INX InvestingExperts GmbH hervorragend mit 4,9 von 5,0 möglichen Sternen ab.Auch hier einige Beispiele hochzufriedener Kunden:27.04.2022 von Petra Heuring"Ich fühle mich exklusiv, inzwischen zur INX-InvestingExperts-Community zu gehören. Die Inhalte des offiziellen Kurses von InvestingExperts, das Gruppencoaching und die Vernetzung sind so erstklassig aufbereitet, dass jeder Teilnehmer die entsprechenden Anregungen für seine individuelle Vorgehensweise ziehen kann. Besonders zeitgemäß empfinde ich das kooperative Zusammenwirken aller Mitglieder zum Vorteil aller Beteiligten. Vielen Herzlichen Dank an das komplette Administratoren-Team. Petra Heuring"26.04.2022 von Bettina"Ich finde das Konzept genial! Auch wenn man ein kompletter Neuling ist, kann man gut mit lernen und bekommt jede Hilfe an die Hand, die man braucht. Ich kann die INX Investing Experts nur empfehlen, wenn man finanziell frei werden möchte."26.04.2022 von Corine Homan"Das tolle an INX ist das man von A bis Z begleitet wird. Man wird da abgeholt wo man steht, am Anfang oder als bereits halb erfahrene Trader/"Kryptoraner". Die bestehende Community zieht den Neulinge mit und teilt sein Wissen und die Ideen. Die Coaches erteilen via Wöchentliche (Trading) oder 2 Wöchentliche ( Krypto) Coachings, systematisch aufgebaute Elemente und beantworten jede Frage. Als Neuling ist es erst viel, aber wenn man dran bleibt, kein FOMO entwickelt und fragt was man nicht weißt oder kapiert, bekommt man es hin. Es ist mehr als nur etwas neues lernen, man tut etwas für sich und seine Zukunft. Und... nach den Ausbildung kannst du in den Community bleiben, du kannst weiterhin fragen und lernen. Das finde ich sehr wertvoll."Fazit - So sinnvoll ist der Vermögensbaum von Otis KlöberDer Vermögensbaum vermittelt nachvollziehbar, einfach und verständlich, wie sowohl das Einkommen als auch das Vermögen am besten wachsen kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob das bestehende Vermögen geschützt werden oder eine zusätzliche Einkommensquelle etabliert werden soll.Pressekontakt:INX InvestingExperts GmbHKurfürstendamm 19510707 Berlin Deutschlandinfo@vermoegensbaum.deOriginal-Content von: INX InvestingExperts GmbH, übermittelt durch news aktuell