Vermögensaufbau vom Start weg (FOTO)

Stuttgart (ots) -Im Sommer und Herbst dieses Jahres beginnen etwa eine halbeMillion Jugendliche und junge Erwachsene eine Berufsausbildung. DerBeginn des neuen Lebensabschnitts markiert auch den idealen Einstiegin den Aufbau des eigenen Vermögens und der Vorsorge fürs Alter -auch wenn der Gedanke an später noch weit weg, das Geld knapp und dieLust auf andere Dinge groß ist.Wer erwachsen wird und den Schritt in ein eigenständiges Lebengeht, hat viele Wünsche und Bedürfnisse auf der einen und wenig Geldauf der anderen Seite. Insgesamt sparen aber über 80 Prozent der 17-bis 27-Jährigen in Deutschland regelmäßig oder legen wenigstens abund zu etwas zurück. Wer spart, tut das oft für eine größereAnschaffung wie etwa ein Auto oder Möbel oder um einen Puffer fürunvorhergesehene Ausgaben zu haben. Das geht aus den Ergebnisseneiner Befragung durch TNS Infratest Sozialforschung in dieserAltersgruppe hervor. Auf Platz drei der Sparmotive folgt der Urlaub,danach die Altersvorsorge (58 Prozent).Auszubildende und erst recht Altersgenossen, die sich für einStudium entscheiden, haben in der Regel nur einen geringen Spielraum,um zu sparen: Nach Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildungverdienen Azubis im Durchschnitt 859 Euro in Westdeutschlandbeziehungsweise 807 Euro in Ostdeutschland, je nach Beruf undAusbildungsjahr.Es spricht vieles dafür, so früh wie möglich mit einemsystematischen Vermögensaufbau zu starten, beispielsweise über einenBausparvertrag. Auch kleine Beträge können über einen längerenZeitraum zu einem ordentlichen Betrag anwachsen. Zudem bekommen jungeSparer besondere Unterstützung von Staat oder Arbeitgeber,beispielsweise über vermögenswirksame Leistungen. "Nicht zuunterschätzen ist auch der erzieherische Effekt des Sparens. Wergleich zu Beginn der Ausbildung damit anfängt, regelmäßig ein paarEuro beiseitezulegen, für den wird Vermögensaufbau zu einerSelbstverständlichkeit", sagt Monika Grave von der LBS.