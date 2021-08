Vermögensaufbau easy-going: 3 Dinge, die ich bei ETFs vermeiden würde

Mit ETFs ist Vermögensaufbau easy-going natürlich absolut möglich. Passive Indexfonds sind womöglich ein idealer Kompromiss, wenn man mit wenig Aufwand über wirklich viele Jahre von einem breiten Markt profitieren möchte. Auch Sparpläne verfeinern diesen einfachen Mix.

Allerdings gibt es gewisse Dinge, die ich als Investor vermeiden würde. Vor allem, wenn ich mit ETFs einen Vermögensaufbau easy-going anstreben würde. Hier sind drei solcher Faktoren, über die du vielleicht auch einmal nachdenken möchtest.

Spezialisierungen bei ETFs nicht easy-going

Grundsätzlich macht man als Investor bei ETFs mit einem Indexfonds absolut nix verkehrt. Man hat in den ganzen breiten Markt investiert, muss sich nur einmal entscheiden. Das ist wirklich einfach oder easy-going. Es gibt jedoch auch jede Menge Spezialisierungen. Mal sinnvoll, um eine Überrendite zu erzielen. Mal aber auch absolut gefährlich.

Wenn ich meinen Ansatz absolut einfach halten möchte, würde ich das Folgende tun: Jede Spezialisierung vermeiden. Wer in speziellere ETFs investiert, muss sich doch wieder unentwegt um eine Frage kümmern. Nämlich: Schafft es meine Auswahl, den breiten Markt zu schlagen? Auch Analysen im Vorfeld, welche Rendite man erwarten könnte und was der Mix denn taugt, gehören dazu.

Um Vermögensaufbau easy-going zu betreiben, würde ich solche speziellen ETFs einfach vermeiden. Grundsätzlich, um mit einem marktbreiten Mix ein einfaches, langfristig renditestarkes Gesamtpaket zu erhalten.

Hohe Gebühren!

Eine zweite Sache, die ich bei einem Vermögensaufbau mit ETFs und einem Easy-going-Prinzip vermeiden würde, sind hohe Gebühren. Vor allem, weil ich überzeugt bin: Das muss nicht sein. Kostengünstige Indexfonds gibt es inzwischen ab 0,0x % Gebühren pro Jahr. Mehr als 0,5 % pro Jahr würde ich in keinem Fall für einen solchen Mix ausgeben. Nicht einmal kombiniert mit einem kostengünstigen und vom Broker unterstützen Sparplan. Falls das Angebot nicht ausreichend ist, würde ich einfach wechseln.

Hohe Gebühren sind ein Geldvernichter für dich als passiver Investor. Die Rendite von ETFs, die effektiv für dich übrig bleibt, ist schließlich die marktübliche abzüglich der Gebühren. Um daher so gut wie möglich selbst zu profitieren, solltest du die Kosten gering halten. Und, keine Sorge, was die Fondsgesellschaft angeht: Mit den Volumina, die inzwischen in vielen kostengünstigen Indexfonds stecken, kommen sie trotzdem auf ihre, na ja, Kosten.

Easy-going-Vermögensaufbau mit ETFs: Verkaufen

Zu guter Letzt würde ich es beim Vermögensaufbau mit ETFs außerdem vermeiden, zu verkaufen. Natürlich kann man manchmal sagen: Jetzt steht der Index hoch, jetzt ist er niedrig. Niemand kann jedoch mit Sicherheit von sich behaupten, dass er weiß, ob der Index weitersteigt. Oder womöglich weiterfällt. Es geht langfristig orientiert auch nicht darum, insbesondere nicht, wenn man easy-going verfahren möchte.

Das Timing des Marktes ist absolut schwierig, selbst für Profis. Im Endeffekt ist es kaum möglich, über Jahre und Jahrzehnte zuverlässig die Richtung der Märkte exakt zu bestimmen. Deshalb sollten passive Investoren es besser nicht versuchen, sondern einfach einem Buy-and-Hold-Ansatz folgen. Alles andere führt nur zu Stress.

Der Artikel Vermögensaufbau easy-going: 3 Dinge, die ich bei ETFs vermeiden würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Motley Fool Deutschland 2021