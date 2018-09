Vermögensanlage Wattner SunAsset 8 ab sofort verfügbar / Portfolio bewährter deutscher Solarkraftwerke / Zinsen von 4,5% auf 5,5% steigend

Köln (ots) - Der ingenieurgeführte Anbieter Wattner aus Köln hatmit Wattner SunAsset 8 ein neues Finanzprodukt für Privatanleger imSolarbereich auf den Markt gebracht.Die Vermögensanlage wird bewährte deutsche Solarkraftwerke haltenund betreiben. Die Gelder der Anleger werden direkt in ein Portfolioproduzierender Kraftwerke investiert, die eine verbleibende Laufzeitvon mindestens 13 Jahren haben - mit weiterhin hoher gesetzlichgarantierter Vergütung.Es gibt keine Risiken aus Planung und Errichtung der Anlagen, auchRisiken der Bankfinanzierung der Solarkraftwerke sind durch einelangfristige Zinsbindung ausgeschlossen.Ausreichend Investitionsobjekte stehen zur Übernahme bereit. DieEmittentin Wattner SunAsset 8 beabsichtigt, wenigstens 10.000.000Euro in Form von qualifizierten Nachrangdarlehen einzuwerben. DieLaufzeit der Vermögensanlage beträgt 13 Jahre, der minimaleDarlehensbetrag 5.000 Euro, es gibt kein Agio. Die Zinsen für dieAnleger beginnen mit jährlich 4,5% und steigen bis auf 5,5% p.a. an.Insgesamt erhalten die Anleger 66% Zinsen (2018 bis 2031). Dievollständige Tilgung erfolgt bis zum Ende der Laufzeit derVermögensanlage.Zusätzlich erhalten Anleger, die bis zum 31.12.2018 zeichnen,einmalig einen Frühzeichnerbonuszins in Höhe von 1%, der noch indiesem Jahr ausgezahlt wird.Die Emittentin wurde von Wattner mit einem Eigenkapital in Höhevon 500.000 Euro ausgestattet, das bereits eingezahlt ist und bis zumEnde der Vermögensanlage in der Gesellschaft verbleibt. Damit dientes als Sicherheit für die gesamte Laufzeit der Nachrangdarlehen undderen Rückzahlung.Wattner bringt als Emissionshaus von Finanzprodukten jahrelangeErfahrung mit. Anfang 2014 hat das Haus als erster deutscher Anbietereinen Solarfonds erfolgreich beendet, den Wattner SunAsset 1. Ererzielte für seine Anleger einen Überschuss von 86,1% in fünf Jahren.Am 21.09.2018 wurde die letzte Vermögensanlage Wattner SunAsset 7 mitfast 13.000.000 Euro erfolgreich überplatziert.Pressekontakt:Klaus SachsenthalPublic RelationsTel.: +49 221 355 006-52Fax: +49 221 355 006-79E-Mail: presse@wattner.deInternet: www.wattner.deOriginal-Content von: Wattner AG, übermittelt durch news aktuell