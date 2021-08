Vermögen für den Ruhestand: Diese Aktien sind eine Top-Wahl

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Möchtest du ein Vermögen für den Ruhestand aufbauen? Weiterhin gilt, dass das in Anbetracht der Rentenlücke und drohender Altersarmut ein wichtiges Anliegen sein dürfte. Foolishe Investoren, die hier aufmerksam sind, wissen das natürlich.

Fragt sich nur, auf welche Aktien man dabei setzen soll. Hier sind jedenfalls für mich zwei weitere Top-Aktien, mit denen man als Investor ein Vermögen für den Ruhestand aufbauen kann. Möglicherweise ist ja auch für dich der eine oder andere Name an dieser Stelle dabei.

Vermögen für den Ruhestand: BB Biotech

Eine erste Top-Aktie, mit der man grundsätzlich ein Vermögen für den Ruhestand aufbauen könnte, ist für mich BB Biotech (WKN: A0NFN3). Hinter diesem Namen steckt eine Beteiligungsgesellschaft, die ein konzentriertes, aber zugleich auch einigermaßen diversifiziertes Portfolio mit Biotech- und Pharma-Aktien aufbaut. Und damit historisch gesehen den Markt schlagen könnte.

Die Biotechnologie dürfte auch in Zukunft ein Markt sein, der viele Innovationen hervorbringt, genauso wie die Pharmazie. In Zeiten von COVID-19 haben wir das mit Blick auf die Impfstoffe gesehen. Wobei die Beteiligungsgesellschaft mit der Aktienauswahl von Moderna auch hiervon profitieren konnte. Für mich ein Indikator dafür, dass man einen richtigen Riecher für den Zeitgeist und starke Aktien besitzt.

BB Biotech kann daher mit Diversifikation und einem starken Marktwachstum ein Vermögen für den Ruhestand aufbauen. Zumindest über Jahre und Jahrzehnte hinweg könnte der innere Wert der Aktie konsequent klettern, wenn das Investmentteam seine Hausaufgaben macht. Ebenfalls wichtig für den Ruhestand: Das Management zahlt eine Dividende in Höhe von 5 % in jedem Jahr an die Investoren aus. Sinkende Aktienkurse können zwar zu Kürzungen führen. Steigt der innere Wert jedoch konsequent weiter, so spricht das für wachsende Ausschüttungen über längere Zeiträume.

Hamborner REIT: Günstig & solide Dividende

Eine zweite Top-Aktie, mit der man ein Vermögen für den Ruhestand aufbauen kann, ist die des Hamborner REIT (WKN: A3H233). Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust, der in Immobilien des Einzelhandels und in High-Street-Objekte investiert. Sowie teilweise auch in Bürogebäude. Insbesondere im Einzelhandel sind jedoch Super- und Baumärkte ein klarer Fokus, der defensive Klasse und stabile Umsätze sowie Funds from Operations verspricht. Ein Ansatz, der mir persönlich gefällt.

Der Hamborner REIT ist außerdem vergleichsweise günstig bewertet. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 9,71 Euro und einer Dividende in Höhe von 0,47 Euro läge die Dividendenrendite bei 4,84 %. Mit Blick auf annualisierte Funds from Operations in Höhe von 0,70 Euro könnte das Kurs-FFO-Verhältnis für das laufende Jahr bei knapp unter 14 liegen. Das könnte preiswert und beim Aufbau eines Vermögens für den Ruhestand behilflich sein. Zumal der innere Wert je Aktie, das Net Asset Value, bei über 11 Euro liegt, was ebenfalls unterbewertet sein könnte.

Auch die Aktie des Hamborner REIT könnte damit ein solides, passives Einkommen, aber auch moderate Kursgewinne ermöglichen. Aus diesem Grund handelt es sich hierbei für mich ebenfalls um eine Top-Aktie hinsichtlich dieses Themas.

Der Artikel Vermögen für den Ruhestand: Diese Aktien sind eine Top-Wahl ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech und der Hamborner REIT. The Motley Fool empfiehlt Moderna.

