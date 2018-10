Vermögen der Milliardäre steigt um 19 % – das machen sie anders als du und ich

Derzeit stellen viele Versicherer und Finanzdienstleister wieder ihre Vermögensreporte vor. Und so beeindruckend die Zahlen im Gesamten auch sind, eine Sache hat mich bei diesen Meldungen besonders gefesselt.

Die Vermögen der 2.158 reichsten Erdbewohner ist im vergangenen Jahr um 19 % auf rund 8,9 Billionen US-Dollar angestiegen. Dieser Wert entspricht ungefähr der zweifachen jährlichen Wirtschaftsleistung von Deutschland, auf jeden einzelnen entfallen hierbei im Schnitt 4,1 Mrd. Euro.

Falls du dich fragst, was diese Superreichen anders machen als wir: Es ist nicht viel. Doch schau am besten selbst:

Reiche sammeln Vermögenswerte, die sie noch vermögender machen

Ein wesentlicher Eckpfeiler dieses finanziellen Erfolgs ist das Anhäufen von Vermögensgegenständen, die sie noch vermögender werden lassen. Mal sind es selbstverständlich eigene oder familiengeführte Unternehmen, mal verwaltete Immobilien und mal Aktien, doch im Grunde bleibt der Besitz ein wesentliches Merkmal, das alle Reichen auf sich vereinen.

Nun ist es glücklicherweise so, dass auch du und ich in den Genuss des Besitzes kommen können. Auch wir können Firmen gründen, Immobilien erwerben und vermieten und – möglicherweise der vielversprechendste und für Otto Normalbürger der am wenigsten riskante weil grundsätzlich diversifizierbare Ansatz –: Aktien erwerben.

Sprich, jeder von uns kann grundsätzlich einen Teil dieses Kuchens abbekommen und sein Geld effektiv für sich arbeiten lassen. Das ist zunächst die gute Neuigkeit.

Ja, aber …

Natürlich weiß auch ich, dass es für Vermögende mit Sicherheit leichter sein wird, ihr Geld zu vermehren. Dadurch, dass sie finanziell in Saus und Braus leben, brauchen sie sich nicht mehr müßig Teile ihres Erwerbseinkommens absparen. Die Grundlagen dürften bei dieser Personengruppe wohl inzwischen deutlich anders gestaltet sein.

Auch können Vermögende auf hochtrabende Finanzverwalter beispielsweise in sogenannten Family Offices setzen, um ihr Geld mit für sie persönlich wenig Aufwand vermehren zu lassen.

Was wir jedoch hierbei bedenken sollten, ist, dass auch sie (oder ihre Vorfahren) irgendwann einmal den Mut aufbringen mussten, den Grundstein für ihren Erfolg zu legen – sei es, weil sie sich selbstständig gemacht haben oder weil sie klug investiert haben.

Und genau dieser Mut ist es, den auch wir aufbringen sollten, wenn es um unsere eigenen finanziellen Entscheidungen geht. Denn ansonsten können wir leider nur neidisch auf die beeindruckenden Zahlen bei der Vermögensvermehrung Reicher schauen, ohne auch nur jemals die realistische Chance zu haben, einen Teil dieses Kuchens abzubekommen.

Doch grundsätzlich bleibt es dabei: Auch wir können Vermögenswerte anhäufen und so den Grundstein für unseren eigenen finanziellen Erfolg legen.