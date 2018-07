Vermilion Energy: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Der Kurs der Aktie Vermilion Energy stand am 29.06.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Toronto bei 47,41 CAD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Vermilion Energy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an neun Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an drei Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Vermilion Energy dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Vermilion Energy-Aktie ein Durchschnitt von 44,37 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,41 CAD (+6,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (45,16 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,98 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Vermilion Energy-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Vermilion Energy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Vermilion Energy-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vermilion Energy vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (53 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 11,79 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 47,41 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Vermilion Energy eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.