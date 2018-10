Vermietungsmarkt für Einzelhandelsflächen fokussiert sich auf Big 10 - Metropolen erzielten im dritten Quartal mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes

Frankfurt (ots) - Die Big 10 kämpfen sich auf dem Vermietungsmarktfür Einzelhandelsimmobilien wieder an die Dominanz früherer Tageheran: Nach einem eher zurückhaltenden Start ins laufende Jahr habensie ihren Anteil am Gesamtflächenvolumen nach drei Quartalen mit161.300 m² auf 45 Prozent gesteigert - allein im dritten Quartal lagder Anteil bei 54 Prozent. Damit haben die Big 10 dasVorjahresergebnis bereits jetzt um rund ein Drittel übertroffen.Der gesamte Markt zeigt sich derweil weiter ausgesprochen konstantsteigerte sich mit 121.700 m² jeweils knapp gegenüber den beidenVorgängerquartalen und verzeichnet vor dem Schlussquartalzusammengenommen 360.000 m² bei rund 800 Abschlüssen. Das entsprichteinem Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Dirk Wichner, Head of Retail Leasing JLL Germany: "Hält dieseKonstanz an und der Markt kommt auf 480.000 m², hätte er wieder dasNiveau des Jahres 2016 erreicht und sich erstmals in den vergangenenvier Jahren wieder im Jahresvergleich gesteigert."Die langfristige Rückkehr zu deutlich mehr als 500.000 m²Vermietungsumsatz pro Jahr erscheint dennoch unwahrscheinlich. Dasunterstreicht die von JLL neu erhobenen Verfügbarkeitsquote für neundeutsche Metropolen, diese zeigt, welche Einzelhandelsflächen demMarkt tatsächlich zur Verfügung stehen. Untersucht wurden 2.250Ladenlokale in ausgewählten 1a-Lagen mit einer Verkaufsfläche vonrund 2 Mio. m². Das Resultat: Aktuell stehen für 149.600 m² bzw. 252Ladenlokale die zukünftigen Mieter noch nicht fest."Damit ist die Nachfrage nach Einzelhandelsflächen nicht mehrdeutlich höher als das Angebot, was auch zu einer verändertenVerhandlungsbasis für Eigentümer und Nutzer führt. DieVerfügbarkeitsquote schafft die nötige Transparenz, um sich anrealistischen Zukunftswerten orientieren zu können. Konkret heißtdas: Eigentümer warten nicht mehr vergeblich auf einen Nutzer, derihre Traummiete zahlt, in der heutigen Zeit aber nicht mehr kommt.Nutzer können derweil die mittelfristige Attraktivität einer Lageviel besser mit ihrem Businessplan und der möglichen Mieteabgleichen", erklärt Dirk Wichner.Begehrtester Markt ist erneut München mit einer Quote von 2Prozent verfügbarer Fläche, lediglich 14 der 284 untersuchtenLadenlokale wurden als verfügbar gemeldet. Köln hat mit 9 Prozentverfügbarer Fläche eine der höchsten Quoten. Für 23 Läden muss nochein Mieter gefunden werden, was 15 Prozent entspricht und Spitzenwertder Big 9 ist. Hier hat sich der Wert allerdings im Vergleich zurvorherigen Messung von mehr als 18 Prozent deutlich verbessert. Dasspiegelt sich auch bei den Vermietungsumsätzen der Big 10 wider, woKöln mit 30.400 m² in den ersten drei Quartalen 2018 direkt hinterSpitzenreiter Berlin mit 34.800 m² rangiert und seinen Schnitt dervergangenen fünf Jahre schon um mehr als die Hälfte übertroffen hat.Erst mit einigem Abstand folgt der rheinische Rivale Düsseldorf mit18.800 m² vor Leipzig 17.600 m² und Stuttgart mit 14.800 m². Erstdann reihen sich die beiden Millionenstädte Hamburg (14.200 m²) undMünchen ein (13.100 m²), ehe Frankfurt (11.500 m²), Hannover (3.700m²) und Nürnberg (2.400 m²) das Feld komplettieren. Im Vergleich zumVorjahr konnten sich damit fast alle Städte, teils deutlich,verbessern.Im Branchenvergleich setzt sich der Trend fort, dass Textilhändlerihre einstige Dominanz schrittweise abgeben: Wurden in dem Segmentvor fünf Jahren durchschnittlich 45.000 m² pro Quartal umgesetzt,liegt der aktuelle Wert nur noch bei 30.000 m². Oft stoßenGastronomie sowie die Gesundheit/Beauty-Branche in die dadurchentstehende Lücke - darunter Burgerkonzepte wie Hans im Glück, die indiesem Jahr bislang acht neue Restaurants eröffneten, oderFitnessstudios in 1a-Lage.Während die Spitzenmieten in den 175 beobachtetenEinzelhandelsstandorten außerhalb der Big 10 im Schnitt um vierProzent zurückging, blieb sie in den zehn größten Metropolenweitgehend stabil - nur Hannovers Georgstraße gab um drei Prozentnach. "In fast allen Standorten wirkt sich die zurückgegangeneNachfrage und der geringere Flächenbedarf vieler Händler mitOmni-Channel-Strategien aus. Das bietet aber auch Chancen fürinnovative Konzepte oder kleinere Händler, die sich bislang nichtgegen große Ketten durchsetzen konnten", analysiert Dirk Wichner.Redaktioneller Hinweis: Eine Fläche gilt als verfügbar, wenn essich um einen offensichtlichen Leerstand sowie noch nicht vermieteteProjektentwicklungen oder Umbauten handelt. Ebenso ist eine Flächeverfügbar, wenn der derzeitige Mieter die Flächen ganz oder teilweiseaufgeben möchte und hierfür einen Nachmieter sucht. Eine Fläche wirdferner als verfügbar eingestuft, wenn der Mietvertrag innerhalb dernächsten 1,5 Jahre ausläuft und noch kein Nachmieter feststeht oderder Eigentümer aktiv nach einem neuen Mieter sucht. Erfasst werdenLadenlokale, in denen mindestens 65 Prozent der Spitzenmiete einerStadt und 70 Prozent der maximalen Passantenfrequenz erzielt werden.