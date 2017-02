Hannover (ots) -Die Situation kennt fast jeder: Beim Einkaufen liegen an der Kasseaus Versehen 18 Euro Rückgeld in der Hand anstatt 15 Euro. Innerhalbvon Sekunden gilt es dann abzuwägen, ob das Geld zurückgegeben wirdoder in die eigene Tasche wandert. Für mehr als ein Drittel derDeutschen (34 Prozent) ist die Entscheidung eindeutig: DasWechselgeld wird eingesteckt. Dies ergab einebevölkerungsrepräsentative Umfrage des DirektversicherersHannoversche.Sich krankmelden, obwohl keine Erkältung oder Schlimmeres in Sichtist? Das finden die Deutschen nicht weiter tragisch. Drei von zehnBundesbürgern geben zu, das bereits gemacht zu haben. Die falscheKrankmeldung belegt damit Platz zwei der vermeintlichenAlltagssünden. Dies, obwohl es gravierende Konsequenzen für denBlaumacher haben kann. Platz drei ist nicht strafbar, nur unfair: 28Prozent der Deutschen versuchen, mit Flunkereien umFreundschaftsdienste herumzukommen: Beim Thema Umzugshilfe fürFreunde treten zum Beispiel ganz plötzlich Rückenschmerzen auf oderes gibt dringende Termine, die viel wichtiger sind, als Kisten zuschleppen."Schwarzfahren" ist für 22 Prozent der Deutschen in OrdnungAuf Platz vier der vermeintlich kleinen Alltagssünden landet dasSchwarzfahren. Ohne Fahrkarte die Bahn zu nutzen, das gaben 22Prozent der Befragten an. Für 14 Prozent ist das Alter so wichtig,dass sie diesbezüglich zum Beispiel gegenüber neuen Bekannten oder insozialen Netzwerken geflunkert haben. Filme oder Musik illegal ausdem Internet herunterzuladen, ist für 13 Prozent der Deutschen einelässliche Sünde.Fahrerflucht ist bei den Deutschen glücklicherweise eher wenigausgeprägt: Nur Sechs Prozent haben angegeben, nach einem Parkremplerschon mal das Weite gesucht zu haben.Diese "kleinen" Sünden verzeihen Deutsche ihrem Partner am ehestenEin Drittel (30 Prozent) kann es seinem Partner nachsehen, dass erAusreden erfindet, wenn es um unliebsame Dinge geht, die erledigtwerden müssen. 28 Prozent können darüber hinwegsehen, wenn derPartner seine Post oder E-Mails liest - 27 Prozent finden es nichtschlimm, wenn der Partner mit seinem Alter flunkert, zum Beispiel beiFacebook oder beim ersten Kennenlernen. Und für ein Viertel derDeutschen (25 Prozent) ist es in Ordnung, wenn der Partner sich gehenlässt und zum Beispiel an Gewicht zunimmt oder sich nachlässigkleidet.Das Handy des Partners ist tabuBeim Thema: "Ist das Handy des Partners tabu?" scheiden sichallerdings die Geister. Ist es ein absolutes No-Go, in das Handy desLebensgefährten zu gucken und eine Verletzung seiner Privatsphäre?Oder ist es ganz einfach, über diese Neugier des Partnershinwegzusehen? Nein - das ist es nicht. Wenn der Partner in dasSmartphone des anderen schaut, um ihn zu kontrollieren, hört fürviele Deutsche der Spaß auf. Nur jeder Fünfte (20 Prozent) kann beidiesem Verhalten ein Auge zudrücken. 22 Prozent können es trotzdemnicht lassen und stehen dazu, schon mal in das Smartphone desLebensgefährten geschaut zu haben. Am wenigsten verzeihen können dieDeutschen es, wenn der Partner das Foto eines anderen in sozialenNetzwerken postet und sich für diesen ausgibt oder ungefragt einenprivaten Chat an Freunde oder Bekannte weiterleitet. In diesen Fällenkönnen nur fünf Prozent der Befragten dieses Verhalten entschuldigen.Bemerkenswert: Immerhin ein Fünftel der Deutschen (21 Prozent)kann alles verzeihen, solange es sich um eine der hier erwähntenkleinen und großen Sünden handelt.Hintergrundinformation:Für die Studie hat das Marktforschungsinstitut Toluna im Juni undJuli 2016 im Auftrag der Hannoverschen Leben bundesweit 1.000Bundesbürger ab 18 Jahren online befragt. Auf Anfrage erhalten SieInfografiken mit den detaillierten Umfrageergebnissen. EntsprechendesGrafikmaterial stellen wir gerne zur Verfügung.Über die Hannoversche:Als Deutschlands erster Direktversicherer bietet die Hannoverscheihren Kunden seit über 140 Jahren Sicherheit. So vertrauen bereitsüber 800.000 Kunden auf ihre leistungsstarken Produkte.Ausgezeichnete Platzierungen in unabhängigen Vergleichstestsbestätigen immer wieder sowohl Produkt- als auch Servicequalität. Dieim Direktversicherungsmarkt einzigartig niedrige Stornoquote in derLebensversicherung unterstreicht die exzellente Beratungsqualität.Die Hannoversche gehört zur VHV Gruppe.www.hannoversche.dePressekontakt:Stefan LutterUnternehmenskommunikationT +49.511.907-4810F +49.511.907-4898slutter@vhv-gruppe.deOriginal-Content von: Hannoversche Lebensversicherung AG, übermittelt durch news aktuell