Das Vermächtnis von Expertise. Die Zukunft des Vertriebs: Die globalen Unternehmen für Verkaufsschulungen Richardson und Sales Performance International werden zu Richardson Sales Performance

Richardson und Sales Performance International (SPI), ein Marktführer für globale Verkaufsschulungen und Performance-Steigerung, gaben heute den Namen ihres neuen Unternehmens bekannt: Richardson Sales Performance. Ende 2019 hatten die beiden Unternehmen bereits ihre Fusion unter der Eigentümerschaft von Kartesia bekannt gegeben.Seit über 40 Jahren arbeiten beide Unternehmen mit Kunden zusammen, um durch die Entwicklung von Mitarbeitern, Prozessen und Technologie bessere Vertriebsergebnisse zu erzielen. Richardson Sales Performance wird als ein Unternehmen mit führenden Vertriebsgesellschaften zusammenarbeiten. Durch die Vertriebssteuerung, Außendienstkapazität sowie Daten und Tools der jeweiligen Unternehmen werden die Anforderungen für ihre Umsatzsteigerung bestimmt, sodass die Teams einen Vorsprung erhalten und behalten können.Durch die digitale Bereitstellung bewährter Methoden und verhaltenswissenschaftlicher Fähigkeiten, die weltweit zum Aufbau von Unternehmen beigetragen haben, möchte das neue Richardson Sales Performance Organisationen helfen, den besten Ansatz für Outperformance zu ermitteln. Dafür wird das Potenzial der jeweiligen Organisation auf verständliche und umsetzbare Weise freigelegt.Diese Klarheit ist in einem globalen Geschäftsumfeld entscheidender als je zuvor, da eine steigende Zahl von Interessenvertretern und verstärkter Wettbewerb für Unternehmen eine zunehmende Komplexität bedeutet.John Elsey, Präsident und CEO von Richardson Sales Performance, erklärt: "Wir vereinfachen die Dinge und verfolgen dabei weiterhin einen anspruchsvollen Ansatz, um kundenorientierten Unternehmen bei der Umsatzsteigerung zu helfen." Es werden agile, analytische und einkäuferorientierte Komponenten vereint, um eine standardisierte Vertriebsmethode zu entwickeln. Durch eine solche Strukturierung möchte Richardson Sales Performance Vertriebsfachkräften helfen, die richtigen Fähigkeiten und Strategien zu nutzen, um das Wachstum zu fördern. Dieser Ansatz berücksichtigt, dass moderne Vertriebsgesellschaften umgehend an Fahrt gewinnen müssen, um langfristige Outperformance zu erreichen.Das internationale Team bei Richardson Sales Performance freut sich darauf, dieses Ergebnis durch Verkaufspraktiken zu fördern, die beständig genug sind, um in sämtlichen vom Wandel gezeichneten Märkten Erfolge zu erzielen. Diese Beständigkeit leitet sich von einer gemeinsam erarbeiteten Kundenpersonalisierung ab, um durch wachstumsorientierte Partnerschaften und messbare Nachverfolgung der Umsatzentwicklung den Bedürfnissen jeder einzelnen Organisation gerecht zu werden. Durch Expertenteams in den USA, Europa und Asien bietet Richardson Sales Performance weiterhin Unterstützung für weltweit tätige Unternehmen.