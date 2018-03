Verlieren die Krypto-Miner Geld mit Bitcoin?

Das letzte Jahr war ein wahres Wunder für Investoren im Bereich der Kryptowährungen. Trotz der wilden Volatilität stieg der Gesamtmarktwert der digitalen Währungen um fast 600 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 3.300 % entspricht. Es ist möglich, dass keine Anlageklasse in einem einzigen Jahr noch einmal so viel gewinnen wird, solange wir leben.

Doch 2018 ist eine ganz andere Geschichte. Die verstärkte Regulierung in wichtigen Märkten wie Südkorea sowie die jüngsten Ankündigungen von Facebook und des Alphabet-Tochterunternehmens Google, dass Werbung für Kryptowährungen und ähnliche Angebote verboten würden, haben für Aufsehen gesorgt. Bis zum letzten Samstag war die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen um mehr als 300 Milliarden US-Dollar gesunken. Wohlgemerkt, am 7. Januar waren es noch 835 Milliarden US-Dollar, am 17. Februar nur noch 519 Milliarden.

Der jüngste Preisverfall bei Kryptowährungen dürfte sich auf die Margen im Mining auswirken

Der jüngste Einbruch hat die Anleger auf breiter Front getroffen, aber er könnte auch die Arbeit der Miner erheblich beeinflussen.

Für diejenigen unter euch, die mit dem Konzept des „Mining“ nicht vertraut sind: Es beschreibt lediglich den Prozess, mit dem Transaktionen in einem Blockchain-Netzwerk – Blockchain ist der digitale und dezentrale Speicher, in dem Transaktionen erfasst werden – validiert werden. Mining selbst bezieht Einzelpersonen oder Unternehmen mit ein, die komplexe mathematische Gleichungen lösen. Diese wiederum sind das Ergebnis der Verschlüsselung, die mit der Protokollierung von Transaktionen auf dem digitalen Speicher verbunden ist.

Diese Miner konkurrieren miteinander, um die Ersten zu sein, die Gleichungen innerhalb eines „Blocks“ oder einer Gruppe von Transaktionen lösen. Der Erste, dem das gelingt und der damit eine Gruppe von Transaktionen validiert und ihren Block der immer größer werdenden Blockchain hinzufügt, erhält eine sogenannte Blockprämie. Blockprämien werden als digitale Token der Währung ausgezahlt, die validiert wird.

Obwohl wir oft nur an die Investoren denken, wenn Kryptowährungen steigen und fallen, sind auch Krypto-Miner betroffen. Miningkosten, wie die Notwendigkeit, Hardware für das Mining zu kaufen (z. B. Grafikprozessoren oder anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise, sogenannte ASIC-Chips), Stromkosten und potenzielle Kühlungskosten (diese Maschinen erzeugen viel Wärme), sind in der Regel nicht unerheblich. Inzwischen sind die Kryptowährungspreise, die den Gesamtwert der Blockprämie bestimmen, auch extrem volatil. Wenn der Preis für ein digitales Token sinkt, schrumpft auch die Marge, die die Miner erhalten.

Aber könnte dieser jüngste Rückgang der Kryptowährungen tatsächlich dazu führen, dass einige Miner Geld verlieren? Ein neuer Bericht legt dies nahe.

Verlieren Bitcoin-Miner Geld?

Wie CNBC in der vergangenen Woche meldete, verwendeten Thomas Lee von Fundstrat und sein Team eine Drei-Faktoren-Methode, um die Kostendeckung für Bitcoin von 8.038 US-Dollar pro Token zu berechnen. Als Referenz handelte Bitcoin am Samstag, den 17. März, 200 US-Dollar unter dieser Gewinnschätzung. Die drei untersuchten Faktoren waren Gerätekosten, Stromkosten (bei 0,06 US-Dollar/kWh) und Kühlkosten.

Interessanterweise werden Ausrüstungskosten von Fundstrat als die wichtigsten Kosten für Miner bezeichnet, nicht die Stromkosten, wie viele annehmen würden. ASIC-Chips (die einzige Option für den Abbau von Bitcoin) können erheblich teurer sein als herkömmliche Grafikprozessoren und die Technologie wird heutzutage innerhalb weniger Monate und nicht mehr Jahre obsolet, sodass die Miner ständig aufrüsten müssen, um mit anderen Personen und Mining-Unternehmen konkurrieren zu können. Mit anderen Worten, glaubt man diesem Kostenmodell, könnte der durchschnittliche Bitcoin-Miner im Moment Geld verlieren.

Was das Modell jedoch nicht berücksichtigt, sind die großen Unterschiede bei den Stromkosten weltweit. In China beispielsweise sind die Stromkosten um 33 % niedriger als bei Fundstrat. Das ist der Grund, warum vier der fünf größten Bitcoin-Miningfarmen der Welt sich in China befinden. Das war wiederum der Grund, warum China den Farmen den Strom abgestellt hat, da dieser extreme Verbrauch eine Belastung für die Stromnetze sein kann.

Eine Reihe anderer Länder, darunter Venezuela, Schweden und Dänemark, haben relativ niedrige Stromkosten, die Bitcoin-Miner ermutigen könnten, ihr Geschäft dort zu betreiben. Obwohl der Abbau von Bitcoin seit dem Kursverfall in den letzten Monaten in weit mehr Ländern unrentabel geworden ist, ist die Mehrheit der heute abgebauten Coins, selbst wenn sie um mehr als 60 % unter dem Höchststand vom Dezember 2017 liegen, wahrscheinlich immer noch profitabel.

Was passiert, wenn das Bitcoin-Mining unrentabel wird?

Was der jüngste Preisverfall von Bitcoin wieder einmal bewirkt hat, ist eine häufige theoretische Frage, auf die niemand die Antwort weiß: Was passiert, wenn der Abbau von Bitcoin unrentabel wird?

Damit das Mining auf breiter Front unrentabel wird, müsste der Preis für Bitcoin deutlich stärker einbrechen, als es bislang der Fall ist. Nach einem Modell von Elite Fixtures, das sich hauptsächlich auf die Stromkosten in 115 Ländern konzentrierte, könnte der Abbau von Bitcoin in China immer noch rentabel sein, wenn die Tokens weitere 50 % ihres derzeitigen Werts verlieren. CNBC stellt fest, dass chinesische Bitcoin-Miner zu praktisch jedem Preis aktiv sein würden, da sie ihre Blockbelohnungen nach Übersee schicken, um den Kapitalkontrollen der Regierung zu entgehen. Dies deutet darauf hin, dass selbst wenn das Bitcoin-Mining unrentabel wird, einige der größeren Farmen in China weiterhin in der Lage wären, Transaktionen zu validieren.

Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass, wenn andere Miner aus dem Bitcoin-Mining-Betrieb aussteigen, dies die Schwierigkeiten beim Abbau von Bitcoin verringern würde, sodass es für die verbleibenden Miner wieder lohnenswert wäre (wenn auch nicht im gleichen Maße wie bisher).

Der Nachteil? Wenn die Bitcoin-Preise weiter sinken und der Anreiz für die Menschen und Unternehmen außerhalb Chinas verringert wird, ist es immer noch möglich, dass sich die Blockverarbeitungszeiten vom heutigen Stand auf etwa 10 Minuten erhöhen. Die Blockchain von Bitcoin ist nicht besonders schnell im Vergleich zu den Mitbewerbern und wird noch langsamer, wenn Miner das Netzwerk verlassen.

Schließlich kennt niemand die Antwort auf die Frage, was mit Bitcoin passiert, wenn das Mining unrentabel wird, aber ich glaube, dass Bitcoin (und einige Miner) überleben würden, wenn auch mit langsameren Verarbeitungszeiten.

