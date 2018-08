Verleumdung: Keine Verbindung zwischen RH-Reputation GmbH und Fraudanwalt

Berlin (ots) - Die RH Reputation GmbH (rh-reputation.de) ausBerlin ist eine auf Reputationsmanagement spezialisierte Agentur. DasUnternehmen wurde von Leonhard Reetz und Pavlo Hanov gegründet undresidiert seit mehreren Jahren am Kurfürstendamm. Seit geraumer Zeitmüssen Geschäftspartner in einer der Unternehmens-Domain ähnlichenURL bösartige Berichte unter www-rh-reputation-net lesen. Darin wirdder Reputationsmanagement-Agentur vorgeworfen, dass sie für dieInternetseite "Fraudanwalt" verantwortlich ist. RH Reputation sollKunden zunächst verleumden, um im Anschluss mittels einesBeratervertrages eine Löschung der Berichte vorzunehmen und dafürabzukassieren - so der Tenor der unbewiesenen Vorwürfe. Beweise dafüroder die Benennung von Betroffenen, gibt es nicht!Die Hinweise verdichten sich, dass eine Frankfurter Anwaltskanzleiaus der Falkensteiner Straße sowie einMLM-Multi-Level-Marketing-Unternehmen in der Nähe von Frankfurt amMain in Zusammenarbeit mit einem erfolgslosen Internetunternehmer ausBernau bei Berlin hinter den feigen, geschäftsschädigendenAktivitäten stecken.Die RH Reputation GmbH weist im Namen aller Mitarbeiter mit dieserStellungnahme sämtliche Vorwürfe von sich und rügt dieseVerleumdungsangriffe scharf. Zivilrechtliche sowie strafrechtlicheSchritte werden derzeit mit Unterstützung derStrafverfolgungsbehörden (Cyberkriminalität-Abteilung Bamberg)verfolgt, allerdings versteckt sich der Urheber der verleumderischenSeite hinter anonymen IP-Adressen."Das erschwert uns die rechtliche Handhabe gegen diese kriminellenAngriffe auf unsere Firma", sagt Leonhard Reetz, Geschäftsführer vonRH Reputation GmbH."Dies nötigt uns andererseits dazu, gegenüber unserenGeschäftspartnern und Kunden eine persönliche Erklärung abzugeben: Zuallererst verwahren wir uns dagegen, RH Reputation alsVerleumdungs-Unternehmen zu bezeichnen, was auch eine Verleumdungunserer Mitarbeiter darstellt. Wir sind ausschließlich im BereichReputationsmanagement tätig. Wir tarnen nichts, wir spielen mitoffenen Karten - dies können unsere langjährigen Kunden bestätigen!Wir arbeiten langfristig mit renommierten europäischen Unternehmenzusammen, die Marktführer in ihren Branchen sind - dies unterstreichtunsere Seriosität."Wer ist für die Verleumdung von RH Reputation verantwortlich?Die aufwendigen Recherchen haben ergeben, dass über den inFrankfurt am Main ansässigen Hostservice Leaseweb GmbH die Domainmittels einer Protection (Anonymisierungsfunktion) eingerichtetwurde. Das Impressum verweist auf einen südamerikanischen Standort,wird aber in Wahrheit aus Deutschland bedient. Zu Beginn diesesJahres teilte Carlos Fernandes, Chef von Vegas Cosmetics GmbH ausGroß-Umstadt, in einem Telefonat gegenüber der Berliner Agentur mit:"Wir wissen, dass RH Reputation hinter Fraudanwalt steckt... und diewerden schon sehen, was bald passiert".Wenige Wochen später erschienen die verleumderischen Berichtegegen RH Reputation, wo dem Unternehmen absurde Vorwürfe wieGeldwäsche, Betrug und Erpressung vorgeworfen werden. Aber auch dieKanzlei Elixir Rechtsanwälte steht im dringenden Tatverdacht. Grunddafür ist ein Schreiben der Kanzlei, in welchem die Rechtsanwälte UweMartens und Florian Schuh die Firma RH Reputation GmbH dazuauffordern, einen Bericht in Fraudanwalt.com über die Kanzlei zulöschen. Es wurde sogar mit rechtlichen Schritten gedroht - auch indiesem Zusammenhang sind wenig später die verleumderischen Berichteaufgetaucht. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln und haben alleInformationen und Beweismaterialien von RH Reputation erhalten.RH Reputation hilft Betroffenen gegen Verleumdung im Internet"Wir scheuen keine kritischen Nachfragen, weil wir davon überzeugtsind, dass viele Jahre erfolgreicher Marktaktivitäten genugBestätigung unserer Arbeit sind. Andererseits werden wir denkriminellen Rufschädigern keine Bühne bieten, um bösartigeVerleumdungen oder anderweitige Falschaussagen weiterhin zulancieren", sagt L. Reetz.Das Groteske an den Verleumdungen gegen dieReputationsmanagement-Agentur ist, dass genau das Gegenteil der vomUnternehmen initiierten Tätigkeiten dargestellt wird. RH Reputationbetreut Unternehmen aus der Schweiz, Österreich, Frankreich,Großbritannien und Deutschland. Es sind Firmen, die häufig im Finanz-und Immobilienmarkt aktiv sind und Wert auf eine seriöseAußendarstellung legen. Wo viel Geld ist, sind auch schwarze Schafevertreten und daraus hat sich in den letzten Jahren ein regelrechterGeneralverdacht gegen Finanz- u. Immobilienanbieter entwickelt.Unternehmen werden von sogenannten "Verbraucherschützern" schlechtgeschrieben, das heißt, irgendeine Kritik wird online geäußert undverbleibt lange in der Goolgesuche.Sicherlich werden auch mal die richtigen Firmen kritisiert, abereben nicht immer. Und genau hier setzt die Dienstleistung von RHReputation an. Mithilfe von Diplomatie, juristischer Unterstützung,Presse, SEO und weiteren Bereichen - erreicht RH Reputation, dass dieUnternehmen sich von dieser meist unbegründeten Kritik befreienkönnen und die Berichte entweder geändert, gelöscht oder verdrängtwerden. Die lange Referenzliste kann dies jedem bestätigen, der sich
selbst ein Bild vom Unternehmen machen möchte."Außerdem laden wir jeden Interessenten zu einem persönlichen
Informations-Gespräch in unsere Geschäftsräume in der Nürnberger
Straße 13, im Herzen Berlins, ein. Uns liegt sehr viel an
Transparenz, und dass Menschen die Wahrheit kennen", so Leonhard
Reetz.