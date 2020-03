Verletzungen durch Hochdruckreiniger vermeiden

Hamburg (ots) - Viele private Gärten werden jetzt für den Sommer fit gemacht.Dabei kommen häufig Hochdruckreiniger zum Einsatz. Diese Geräte bergen aufgrunddes starken Wasserstrahls eine hohe Unfallgefahr. Die Aktion DAS SICHERE HAUS(DSH), Hamburg, gibt Tipps zur sicheren Nutzung Hochdruckreinigern.Der Wasserstrahl von leistungsstarken Hochdruckreinigern erzeugt eine hoheSchneidwirkung. Er sollte daher niemals auf Menschen oder Tiere gerichtetwerden. Außerdem ist ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten. Selbstein schwacher Wasserstrahl kann plötzlich stärker werden oder Umstehende durchaufgewirbelte Schmutzpartikel verletzen. Für Kinder ist das Bedienen desHochdruckreinigers generell tabu.Gefährliche Kombination von Strom und WasserDie Kombination von Strom und Wasser ist grundsätzlich riskant und auch beimEinsatz eines Hochdruckreinigers gefährlich. Deshalb müssen Gerät und Stromkabelregelmäßig auf Schäden hin überprüft werden. Dies gilt vor allem bei älterenReinigern und nach einem frostreichen Winter. Der Sprühstrahl darf nicht auf denHochdruckreiniger oder umliegende Steckdosen gerichtet sein; so lassen sich einKurzschluss oder ein Stromschlag vermeiden. Die DSH empfiehlt zudem dringend dieInstallation eines FI-Schutzschalters für den außenliegenden Stromkreislauf.Sicherheit durch schützende ArbeitskleidungEine lange Hose, festes Schuhwerk, eine Schutzbrille und Arbeitshandschuheschützen Augen und Körper vor möglichen Verletzungen. Weitere Informationen zurSicherheit in Heim und Freizeit finden Sie unter www.das-sichere-haus.de.(http://www.das-sichere-haus.de)Über die DSHPro Jahr sterben in Deutschland rund 11.000 Menschen durch einen häuslichenUn-fall. Die gemeinnützige Aktion Das sichere Haus will mit ihrer Arbeit dazubeitragen, diese hohen Zahlen zu senken.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 29 81 04 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9331/4544934OTS: DSH - Aktion Das Sichere HausOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell