Verletztes Äquivalenzprinzip / SPD will niedrige Rentenbeiträge mit hohen Zuschüssen belohnen (FOTO)

Berlin (ots) -Wer wenig Beiträge in die Rentenkasse gezahlt hat, soll mit dersogenannten "Respekt"-Rente der SPD belohnt werden. Wer jedoch vielRentenbeiträge geleistet hat, geht leer aus. Diese Ungerechtigkeitverdeutlicht die INSM mit einem Rechenbeispiel.Herr Glück hat 35 Jahre gearbeitet und bekommt 639 Euro Rente.Zusammen mit seiner gut verdienenden Ehefrau kommt er auf einmonatliches Renteneinkommen von rund 3500 Euro und ist damit nichtbedürftig. Frau Pech hat ebenfalls 35 Jahre gearbeitet und einengesetzlichen Anspruch auf 942 Euro Rente.Die Rentenhöhen von Herrn Glück und Frau Pech entsprechen ihrenBeitragsleistungen: Da Frau Pech 50 Prozent mehr eingezahlt hat, istihre Rente auch 50 Prozent höher, als die von Herrn Glück. Diesogenannte "Respekt"-Rente soll das ändern. Herrn Glücks Rente würdevon 639 Euro auf 897 Euro "aufgestockt". Die Rente von Frau Pechbliebe unverändert bei 942 Euro und damit nur noch fünf Prozent überder von Herrn Glück.Dazu der Geschäftsführer der INSM, Hubertus Pellengahr: "Bisherkönnen sich die Rentnerinnen und Rentner darauf verlassen, dass ihreRenten auch ihren Rentenbeiträgen entsprechen. Wer mehr Beiträgeleistet, bekommt entsprechend höhere Renten. An diese Wurzel unseresRentensystems legt die SPD mit ihrem Grundrentenkonzept die Axt an.Manche sollen mehr Rente bekommen, obwohl sie weniger beigetragenhaben. Das ist zutiefst ungerecht und da es den Anreiz, mehr zuleisten, beschädigt, gefährdet es das finanzielle Fundament desgesamten Rentensystems. Statt teurer Wahlgeschenke fordern wirgerechte Rentenreformen, die gezielt Altersarmut bekämpfen."Mehr Informationen zu der Beispielrechnung unter www.insm.de.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deDie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteilichesBündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für dieGrundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und gibtAnstöße für eine moderne marktwirtschaftliche Politik. Die INSM wirdvon den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industriefinanziert.