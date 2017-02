Köln (ots) -Endlich ist es wieder soweit: Auch 2017 verbindet diekarnevalistische Traditionsveranstaltung politische Redner in derBütt mit Aachener Heimatgefühl, Comedy und Karneval. In diesem Jahrgeht es mit Ordensritter Gregor Gysi, Laudator Markus Söder und demals Sänger auftretenden Christian Lindner besonders närrisch zu aufder Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins (AKV). Das Erste zeigtdie Verleihung des 67. Ordens "Wider den tierischen Ernst" am Montag,13. Februar 2017, um 20.15 Uhr. Vorab steht ein Zusammenschnitt unterpresse.wdr.de zur Verfügung.Gregor Gysi ist der erste Politiker der LINKEN, der als diesjährigerRitter in den Ordenskonvent des AKV aufgenommen wird. Gysis Kommentardazu: "Wenn in Aachen alle 100 Jahre ein Linker Ritter wird, dann istdas noch auszuhalten." AKV-Präsident Dr. Werner Pfeil begründete dieWahl des Elferrats: "Gregor Gysi schafft es wie kaum ein andererPolitiker in Deutschland, die Menschen für politische Debatten zufaszinieren." Der 68-jährige Berliner verstehe es, Kritik ampolitischen Gegner sachlich und zugleich humorvoll zu verpacken,heißt es in der Begründung.Markus Söder gibt zu, dass ihm die Laudatio auf den frisch gekürtenRitter schwer falle: "Was kann ich als CSU-ler aus Bayern Positivesüber Kommunisten aus Berlin sagen? Uns trennen maximale Dinge, alsopolitisch: Galaxien. Örtlich sind es 600 Kilometer. Und auch die Höheist unterschiedlich, er ist 30 cm kürzer als ich. Also was kann ichda sagen ohne auch gleichzeitig Ärger zu kriegen mit meinemBundesland und der CSU? Sie wissen ja, Horst Seehofer ist da bei mirnicht so nachgiebig." Weiterhin redet Söder über Unterschiedezwischen Berlin und Bayern, und am Ende fällt ihm doch noch etwasLobendes zu Gregor Gysi ein.Ein weiteres Highlight der Sitzung ist der Auftritt desFDP-Bundesvorsitzenden und ehemaligen Ordensritters ChristianLindner, der selbstironisch eine eigene Version des Milva-Hits"Hurra, wir leben noch" zum Besten gibt.Als Queen Elizabeth tritt WDR-Journalistin Bettina Böttinger inErscheinung und schaut mit majestätischem Abstand auf die politischenEreignisse in Deutschland, Europa und in Übersee: "Auf die SPD istkein Verlass mehr. Jahrelang nahm sie kontinuierlich ab, und jetztnimmt sie auf einmal zu - und zwar die Partei! Mit ihrem neuenSpitzenkandidaten Martin Schulz aus Würselen erlebt sie wahreHöhenflüge. Doch zu jedem Abheben gehört auch eine Landung.Vielleicht gelingt Schulz auch Unmögliches: eine Landung auf demBER." Während man in Brüssel bisher Stunden, Wochen, Jahre gebrauchthabe, um Probleme anzugehen, würden dem neuen Typus wenigeGehirnzellen reichen: "Kurz gesagt: Mit 140 Zeichen die Welt regieren- per Twitter."Die politische Rede im karnevalistischen Umfeld und das "Öcher Flair"sind von jeher Markenzeichen und Unikat der Ordensverleihung. Nebendem AKV-Präsidenten Werner Pfeil führt auch Moderator undARD-Tagesschau Sprecher Jens Riewa wieder durch die Festsitzung imAachener Eurogress.Weitere Größen des politischen Tagesgeschäfts sind zu Gast: ElmarBrok und Gertrud Höhler. Die Moderatoren begrüßen auf der Bühneaußerdem prominente Redner und Gäste wie Bernd Stelter, SängerinWencke Myhre, Comedians wie Ingo Appelt, seit Jahren Stammgast inAachen, Abdelkarim und Hastenrath's Will. Markus Maria Profitlichwird auch 2017 wieder als "Kaiser Karl" auf der Bühne zu sehen sein.Unterstützt wird die bunte Festgala des Ordens "Wider den tierischenErnst" von Aachener Lokal-Größen wie u.a. die 4 Amigos, EtZweijestirn, den Kindern in der Bütt Lena und Niklas u.v.m.Eine Produktion des WDR. Regie: Susanne Goldberg. Redaktion: CarstenWiese.Ein Zusammenschnitt mit Highlights von der Aufzeichnung am Samstag,11.2.2017, steht Ihnen unter presse.wdr.de zur Verfügung.Sendefähiges Material können Sie gern unter wdrpressedesk@wdr.deanfragen.Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100wdrpressdesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell