Verleihung des ISPO Pokals: Hermann Maier ist Sportpersönlichkeit des Jahres

München (ots) - Der Ausnahme-Skirennfahrer Hermann Maier wurde inMünchen mit dem ISPO Pokal als "Sportpersönlichkeit des Jahres"ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich im Rahmen des ISPO VIP Dinnersverliehen. Mit über 2.700 Ausstellern aus rund 50 Ländern ist dieISPO MUNICH die größte Sportfachmesse der Welt.Hermann Maier erhielt Dienstagabend in München den ISPO Pokal.Sein Durchhaltevermögen und seine innere Stärke haben ihn zum Vorbildfür viele Athleten, auch außerhalb des Ski-Sports, gemacht.Sportreporter-Legende und langjähriger Wegbegleiter Gerd Rubenbauerwarf in seiner Laudatio einen emotionalen Rückblick auf MaiersKarriere und würdigte den außergewöhnlichen Kampfgeist undsportlichen Erfolg des "Herminators": "Der Hermann ist eineSagengestalt im Skisport und ein sensationeller Mensch. EinenSportler wie ihn musst man erst mal finden."Dass er für seine Charakterstärke und seinen Lebensmutausgezeichnet wurde, gefiel Maier besonders: "Ich habe selbst immerdie zum Vorbild gehabt, die sich zurückkämpfen. Ich bin sehr dankbar,dass ich meine Leidenschaft in diesem Sport so ausleben konnte." Dierund 350 illustren Gäste im ICM - Internationalen Congress CenterMünchen, darunter Sport-Legenden wie Wind- und Kitesurfer RobbyNaish, Extremkletterer Stefan Glowacz und Ultraläufer FlorianNeuschwander, bedachten ihn mit Standing Ovations.Hermann Maier ist ein Ausnahmesportler und gilt als derzweiterfolgreichste Skirennläufer der Weltcupgeschichte. Von 1996 bis2009 wurde er zweimal Olympiasieger, dreimal Weltmeister und gewannviermal den Gesamtweltcup. Im Lauf seiner Karriere gelangen ihm 54Weltcupsiege und 42 weitere "Stockerlplätze". Die Sportweltbeeindruckte er aber nicht nur mit seinen sportlichen Leistungen,sondern vor allem durch seinen unerschütterlichen Kampfgeist: Nacheinem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen von Nagano 1998 trater zwei Tage später beim Riesenslalom an und holte die Goldmedaille.2001 zwang ihn ein verheerender Motorradunfall zu einer längerenRennpause - zwei Jahre später feierte er dann ein sensationellesComeback und wurde zur Legende des Skirennsports.Der ISPO Pokal wird seit 1971 an herausragende Persönlichkeitenaus der Welt des Sports verliehen. Unter den Preisträgern finden sichlegendäre Namen wie Max Schmeling, Pelé, Reinhold Messner, WilliBogner, Vitali Klitschko oder Magdalena Neuner. Zur Verleihung imRahmen des ISPO VIP Dinners im ICM - Internationales Congress CenterMünchen kamen über 350 Entscheider und Akteure aus der Sportbranche,aber auch Stars aus der Sportszene.