Verleihung des Grimme-Preises in 3sat: als Livestream und im TV-Programm (FOTO)

Mainz (ots) -Freitag, 13. April 2018, 22.25 Uhr, 3satIm Livestream auf www.3sat.de ab 19.30 UhrErstausstrahlungAm Freitag, 13. April 2018, vergibt das Grimme-Institut den 54.Grimme-Preis. 3sat überträgt die Verleihung aus dem Theater Marl ab19.30 Uhr live in der 3sat-Mediathek (www.3sat.de) und zeigt amselben Abend um 22.25 Uhr die Highlights der Preisverleihung in einem100-minütigen Zusammenschnitt in seinem Fernsehprogramm.Der Grimme-Preis gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungenfür Fernsehproduktionen im deutschsprachigen Raum. Ausgezeichnetwerden Sendungen, die die spezifischen Möglichkeiten des Mediums aufhervorragende Weise nutzen und innovative und qualitative Anstößegeben. Aus den zahlreichen Einreichungen wurden über 70 Produktionennominiert. Die unabhängige Jury hat Hunderte StundenFernsehproduktionen gesichtet und 15 Grimme-Preise in den Kategorien"Kinder & Jugend", "Fiktion", "Information & Kultur" sowie"Unterhaltung" vergeben.Unter anderem werden in der Kategorie "Information & Kultur" indiesem Jahr die beiden ZDF/3sat-Koproduktionen "Cahier africain"(Redaktion: Katya Mader, Udo Bremer; Erstausstrahlung: 4. Dezember2017 in 3sat) und "Ab 18! - Du warst mein Leben" (Redaktion: DanielSchössler; Erstausstrahlung: 6. November 2017 in 3sat) ausgezeichnet.Durch den Abend führt die Journalistin und Moderatorin AnnetteGerlach. Die musikalische Gestaltung übernimmt die deutsche PopbandWoods of Birnam rund um Schauspieler und Musiker Christian Friedel.