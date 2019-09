Frankfurt/Main (ots) -Für herausragende Erkenntnisse in den Neurowissenschaften zeichnetdie Gemeinnützige Hertie-Stiftung zusammen mit der Federation ofEuropean Neuroscience Societies (FENS) Dr. Misha B. Ahrens (Foto) mitdem mit 100.000 Euro dotierten Eric Kandel Young NeuroscientistsPrize 2019 aus. Der niederländisch-amerikanische Nachwuchsforscherhat die aktive Rolle von Glia-Zellen bei der Kontrolle vonMotivationszuständen im Zebrafisch entdeckt. Dem Neurowissenschaftlervom renommierten Howard Hughes Medical Institute in den USA gelang esals erstem, die gesamten neuronalen Aktivitäten des Zebrafischgehirnsabzubilden. Der Namensgeber des Preises, Nobelpreisträger EricKandel, übergibt die Auszeichnung persönlich.Zur feierlichen Preisverleihung mit dem renommierten HirnforschernProf. Eric Kandel (New York) sowie Kunst- und Kulturschaffenden ladenwir Sie herzlich einDienstag, 24. September 2019 von 18 bis 20 UhrFrankfurter Paulskirche, 60311 Frankfurt am MainInformationen unter: https://www.ghst.de/kandel/Nach der Preisverleihung beleuchtet eine Podiumsrunde das Gehirnals Quelle von Kreativität. Unter dem Titel "Das schöpferische Gehirnin der Kunst" diskutieren Prof. Susanne Pfeffer (Kunsthistorikerinund Direktorin des Museums für Moderne Kunst Frankfurt) und derKünstler Prof. Daniel Richter mit Prof. Dr. Eric Kandel (Hirnforscherund Nobelpreisträger).Über eine kurze Rückmeldung zur Teilnahme würden wir unsfreuen!Interviews koordinieren wir gerne für Sie.Übersicht der anwesenden Gäste:Preisträger Eric Kandel Young Neuroscientists Prize 2019: Misha B.Ahrens, PhD, geboren 1981 in den Niederlanden, studierte Mathematikund Physik an der University of Cambridge. 2009 wurde er an derGatsby Computational Neuroscience Unit am University College Londonvon Prof. Maneesh Sahani und Prof. Jennifer Linden im BereichComputational Neuroscience promoviert. Anschließend war er Sir HenryWellcome Postdoctoral Fellow an der Harvard University im Labor vonProf. Florian Engert. 2012 wechselte er an den Janelia ResearchCampus des Howard Hughes Medical Institute, wo er Leiter einereigenen Forschungsgruppe wurde. Sein Labor erforscht das Auftretenbestimmter Verhaltensweisen beim Zebrafisch durch dieInformationsverarbeitung in verteilten neuronalen Netzwerken,neuromodulatorischen Systemen und Glia-Zellen. Seinewissenschaftlichen Arbeiten wurden u. a. von dem Wellcome Trust sowievom Howard Hughes Medical Institute unterstützt und von der SimonsCollaboration on the Global Brain ausgezeichnet.Laudatio:Prof. Florian Alois Engert, PhD wurde 1966 in München geboren undstudierte Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowiean der University of Cambridge. Er promovierte 1997 im FachNeurobiologie nach dem erfolgreichen Abschluss mehrerer Studien imBereich der synaptischen Plastizität bei Hans-Dieter Lux und TobiasBonhoeffer. Anschließend arbeitete er zusammen mit Mu-ming Poo an derUniversity of California Berkeley. Dort wirkte er an der Entwicklungder Kaulquappe als Präparat für die funktionelle Hirnforschung amWirbeltiermodell mit. 2002 wurde er als Juniorprofessor an dieHarvard University berufen. Dort entwickelte er, aufbauend auf denvorangegangenen Forschungen, die Zebrafischlarve als Modellsystem fürdas Studium neuronaler Schaltkreise. 2009 wurde er dort zumOrdentlichen Professor berufen.Podiumsdiskussion mit:Prof. Dr. Eric R. Kandel, geboren 1929 in Wien, erhielt im Jahr2000 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für seine Entdeckungmolekularer Mechanismen der Gedächtnisspeicherung (gemeinsam mit PaulGreengard und Arvid Carlsson). Eine seiner wichtigen Entdeckungen istder Transkriptionsfaktor CREB, ein Protein, das eine Schlüsselrollebeim Lernen und Erinnern spielt. Nachdem Eric Kandel im Jahr 1939 mitseiner Familie in die USA emigrieren musste, studierte er zunächstGeschichte und Literatur an der Harvard University und ab 1952Medizin an der New York University, um zunächst Psychiater bzw.Psychoanalytiker zu werden. Gegen Ende seiner Studienzeit entschieder sich jedoch, nicht die psychologischen, sondern die biologischenVorgänge des Gehirns genauer zu erforschen. Seit 1974 ist Eric KandelProfessor an der Columbia University in New York.Prof. Susanne Pfeffer studierte Kunstgeschichte, Philosophie undTheaterwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. SeitJanuar 2018 ist sie Direktorin des Museum MMK für Moderne Kunst inFrankfurt am Main. Von 2013 bis 2017 leitete Prof. Susanne Pfefferdas Fridericianum in Kassel. Zuvor war sie für sechs JahreChefkuratorin des KW Institute for Contemporary Art in Berlin(2007-2012) sowie Kuratorin und Beraterin des MoMA PS1 in New York,wo sie 2009 für ihre Ausstellung Kenneth Anger von der AICA USAausgezeichnet wurde. Von 2004 bis 2006 hatte sie die Leitung desKünstlerhauses in Bremen inne.Prof. Daniel Richter, geboren 1962 in Eutin, studierte an derHamburger Kunstschule bei Werner Büttner und arbeitete später alsAssistent von Albert Oehlen. Seit den 1990er Jahren prägt Richter dieMalerei in Deutschland und gilt als einer der prominentestenVertreter seiner Generation. In seinen großformatigen Ölgemäldenverschränkt er kunsthistorische, massenmediale und popkulturelleVersatzstücke zu eigenwilligen, oft farbintensiven Bildwelten.Richters Stil hat sich zwischen Abstraktion und Figuration immerwieder verändert, sodass sich sein Werk durch eine beeindruckendeVielschichtigkeit auszeichnet. Seit 2006 hält Richter eine Professuran der Akademie der Bildenden Künste in Wien, davor unterrichtete erin Berlin und Hamburg.Felicitas von Lovenberg, geboren 1974, wuchs im Münsterland auf.Nach dem Schulabschluss am United World College of the Atlanticstudierte sie Neuere Geschichte an den Universitäten in Bristol undOxford. 1998 trat Lovenberg ins Feuilleton der FrankfurterAllgemeinen Zeitung ein; ab 2008 leitete sie dort als erste Frau dasLiteratur-Ressort und moderierte im SWR-Fernsehen dieLiteratursendung »lesenswert«. Seit 2016 ist Felicitas von LovenbergVerlegerin des Piper Verlags.Über den Eric Kandel Young Neuroscientists PrizeDer Eric Kandel Young Neuroscientists Prize, den dieHertie-Stiftung seit 2009 alle zwei Jahre vergibt, richtet sich aneuropäische Nachwuchswissenschaftler undNachwuchswissenschaftlerinnen im Bereich Neurowissenschaften, derenForschung sich durch besondere Exzellenz und Originalitätauszeichnet. Er ist benannt nach dem Medizin-Nobelpreisträger Prof.Dr. Eric R. Kandel und wird seit 2011 in Kooperation mit derFederation of European Neuroscience Societies (FENS) ausgeschrieben.Der Preis steht unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin fürBildung und Forschung, Anja Karliczek. Die Kandidaten werden vonihrer Universität, ihrer Forschungseinrichtung oder einemrenommierten Neurowissenschaftler vorgeschlagen. Die Preisträgerwerden dann durch eine international besetzte Jury führenderNeurowissenschaftler ausgewählt, der u.a. drei Nobelpreisträgerangehören. Über das Preisgeld in Höhe von 50.000 EUR können dieAusgezeichneten frei verfügen. Zur Förderung der wissenschaftlichenLaufbahn stehen zudem 50.000 EUR für den Aufbau eines Kooperations-oder Mentorenverhältnisses mit einem weltweit herausragendenNeurowissenschaftler zur Verfügung. Die Preisinhaber erhalten zudemdie Einladung, auf dem Forum of European Neuroscience der FENS dieEric Kandel Prize Lecture zu halten.Preisträger des Jahres 2009 war der britische Hirnforscher Dr.Simon Fisher (Universität Oxford), der mit seiner bahnbrechendenEntdeckung des Gens FOXP2 einen ersten Zusammenhang zwischen Genenund Sprachstörung aufgezeigt hat. 2011 erhielt den Preis der dänischeNeurobiologe Prof. Dr. Henrik Mouritsen (Universität Oldenburg), derim Gehirn von Zugvögeln spezifische Areale entdeckte, mit denen dieTiere das Erdmagnetfeld auf unterschiedliche Weise wahrnehmen undsich damit auf ihren Flügen orientieren. Preisträgerin des Jahres2013 war die deutsche Neurobiologin Prof. Dr. Sonja Hofer (BiozentrumUniversität Basel/ University College London), die fundamentalePrinzipien der Verknüpfung von Nervenzellen in lokalen Netzwerkenentdeckte und nachwies, dass strukturelle Veränderungen inGroßhirnnetzwerken der Langzeitspeicherung von Informationen dienenkönnen. Im Jahr 2015 wurde der Preis an den iranischen Physiker Prof.Dr. Yasser Roudi (Universität Trondheim) verliehen, der mit Hilfe vonMethoden der statistischen Physik wichtige Beiträge in derErforschung der Informationsverarbeitung neuronaler Netzwerkeerbrachte, insbesondere im Zusammenhang mit den für die räumlicheOrientierung verantwortlichen Raster-Zellen (Grid-Cells).Preisträgerin des Jahres 2017 war die kroatisch-britischeNeurobiologin Dr. Marta Zlatic (Howard Hughes Medical Institute,Ashburn /Universität Cambridge), die für ihre Beiträge zumVerständnis neuronaler Grundlagen der Entscheidungsfindung im Gehirnvon Tieren ausgezeichnet wurde.Über die Veranstalter:Hertie-StiftungDie Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zweiLeitthemen: Gehirn erforschen und Demokratie stärken. Die Projekteder Stiftung setzen modellhafte Impulse innerhalb dieser Themen. ImFokus stehen dabei immer der Mensch und die konkrete Verbesserungseiner Lebensbedingungen. Die Federation of European Neuroscience Societies (FENS) ist dieHauptorganisation für Neurowissenschaften in Europa. Sie wurde 1998beim ersten Forum of European Neuroscience gegründet. Heuterepräsentiert sie 43 europäische nationale und monodisziplinäreMitgliedsgesellschaften mit 22.000 Mitgliedern aus 33 europäischenLändern.
www.fens.org