Verleihung Deutscher Umweltpreis 2018 - Einladung Pressekonferenz und Festakt

Osnabrück (ots) - Akkreditierungsschluss: 25. Oktober, 18 UhrDie Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) verleiht in einem Festaktam 28. Oktober um 11 Uhr in der Messe Erfurt ihren DeutschenUmweltpreis 2018. Überreicht wird der unabhängige und mit insgesamt500.000 Euro höchstdotierte Umweltpreis Europas durch BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier.Die Preisträger sind in diesem Jahr:- die Meeresbiologin Prof. Dr. Antje Boetius (Bremerhaven) und- ein interdisziplinäres Abwasser-Expertenteam aus Leipzig (Prof.Dr. Roland A. Müller, Dr. Manfred van Afferden, Dr. Mi-Yong Leeund Dipl.-Ing. Wolf-Michael Hirschfeld).Details zu den Preisträgern unterhttps://www.dbu.de/123artikel37810_2442.htmlWir laden Sie anlässlich der Preisverleihung auch herzlich ein zueinerPressekonferenzam Sonntag, 28. Oktober, 9.45 Uhr,in der Messe Erfurt,Gothaer Str. 34, 99094 Erfurt,bei der die Preisträger und Repräsentanten der DBU auch fürEinzelinterviews (auch bei Bedarf schon vor der PK ab 9 Uhr) undHintergrundinformationen zur Verfügung stehen. Selbstverständlichsind Sie auch beim anschließenden Empfang willkommen.Achtung: Wir bitten um Verständnis dafür, dass ausSicherheitsgründen eine Akkreditierung bis Donnerstag, 25. Oktober,18 Uhr, zwingend nötig ist. Bitte nutzen Sie dafür ausschließlich denLink https://www.dbu.de/2448.html. Ein Einlass nur mit Presseausweisoder Bundespresseakkreditierung ist nicht möglich! Wir möchten Sieauch darauf hinweisen, am Einlass Ihren Personalausweisbereitzuhalten. Wir empfehlen dringend, vorsorglich auch möglicheVertreterinnen und Vertreter termingerecht anzumelden. Bitte denkenSie daran, dass auch Begleitpersonen (Kamera, Ton etc.) angemeldetwerden müssen.Die Pressestelle der DBU erreichen Sie Sonntag, 28. Oktober, unter0171/3812888 sowie per E-Mail unter presse@dbu.de.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon:0541|9633-521Telefax:0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell