"Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2020" mit Urban Priol in 3sat (FOTO)

Mainz (ots) -Sonntag, 8. März 2020, 20.15 UhrErstausstrahlungEr gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen, die man auf deutschsprachigenBühnen erhalten kann: der Deutsche Kleinkunstpreis. Mit ihm werden herausragendeKünstlerinnen und Künstler des Jahres in verschiedenen Kategorien geehrt. 3satzeigt die Höhepunkte der "Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2020" vom 1. März2020 aus dem Mainzer Forumtheater "unterhaus" am Sonntag, 8. März 2020, um 20.15Uhr in Erstausstrahlung. Moderiert wird die Veranstaltung vonKabarett-Altmeister Urban Priol.In diesem Jahr wurde Sebastian Pufpaff mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in derSparte "Kabarett" ausgezeichnet. Die Jury würdigt ihn als "Meister derWidersprüche, der sich vom Teleshopping bis auf die große Kabarettbühne gespielthat". Als gut gelaunter Zyniker beleuchte er die Welt am liebsten von ihrerdunklen Seite und zwinge sein Publikum aus der moralischen Komfortzone. "Er istder Kabarettist, den diese Zeit verdient." Bei 3sat ist Sebastian Pufpaff seit2013 regelmäßig zu sehen: In seiner Mixshow "Pufpaffs Happy Hour" präsentiert erStars und Nachwuchstalente aus Kabarett, Comedy, Musik und Poetry Slam. Dienächsten Sendetermine: https://kurz.zdf.de/Bqu/Die weiteren Preisträgerinnen und Preisträger sind: das Berliner DuoSuchtpotenzial (Sparte "Chanson/Lied/Musik"), der Deutsch-Franzose Alfons("Kleinkunst"), Christoph Fritz (Förderpreis der Stadt Mainz) und Gerburg Jahnke(Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz).Im Anschluss, um 21.30 Uhr, zeigt 3sat eine Aufzeichnung vom 3satFestival 2019mit den Höhepunkten aus Sebastian Pufpaffs aktuellem Soloprogramm "SebastianPufpaff: Wir nach". Weitere Aufzeichnungen aus dem "unterhaus" in 3sat: "MichaelHatzius: ECHSOTERIK" (Sonntag, 22. März 2020, um 20.15 Uhr) und "NektariosVlachopoulos: Ein ganz klares Jein!" (Sonntag, 19. April 2020, 21.30 Uhr).Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://kurz.zdf.de/qj0f/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4535257OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell