"Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2017" - Aufzeichnung aus dem Mainzer "unterhaus" vom 5. März 2017

Mainz (ots) -Sonntag, 12. März 2017, 20.15 UhrErstausstrahlungUrban Priol, Vollblutkabarettist und Meister der satirischenFrustbewältigung, begrüßt bei der Verleihung des DeutschenKleinkunstpreises 2017 am Sonntag, 5. März, die Besten der Besten aufder "unterhaus"-Bühne. Bereits zum 45. Mal verleiht das MainzerForum-Theater mit dem Deutschen Kleinkunstpreis die bedeutendsteAuszeichnung ihrer Art im deutschsprachigen Raum. 3sat präsentiert amSonntag, 12. März 2017, 20.15 Uhr, die Höhepunkte der Veranstaltung,bei der die Preisträger Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmenzeigen.Die Preisträger 2017 sind: Tobias Mann (Kabarett), "die feisten"(Musik), Nico Semsrott (Kleinkunst), Hazel Brugger (Förderpreis derStadt Mainz) und Konstantin Wecker (Ehrenpreis des LandesRheinland-Pfalz).Der Musiker und Kabarettist Tobias Mann ist seit vielen Jahrennicht wegzudenken aus der Champions League der bissigenUnterhaltungskunst. Als das Mainzer "unterhaus" im vergangenen Jahrsein 50-jähriges Bestehen feierte, glänzte er als Gastgeber der Gala"Große Kleinkunst", jetzt würdigt ihn die Fachjury als "wichtigeStimme seiner Generation".Mathias "C." Zeh und Rainer Schacht beweisen als "die feisten"ebenfalls schon seit vielen Jahren, wie elegant man selbst diedeutsche Sprache zum Klingen bringen kann. Nun ehrt die Jury ihreLieder, die sie "mit Parodie, heiterem Spott und paradoxemWeltverständnis singen und sich dabei immer auch selbst zurDisposition stellen".Mit Nico Semsrott wird ein Künstler ausgezeichnet, der mit seiner"Standup-Tragedy" gleich ein eigenes Genre erfunden hat. Alsstaatlich nicht anerkannter Demotivationstrainer lautet sein Motto:"Freude ist nur ein Mangel an Information". Die Jury aber erkennt:"Unter seiner dunklen Kapuze steckt ein heller politischer Kopf".Die 22-jährige Slam-Poetin Hazel Brugger aus der Schweiz hat sichinnerhalb kürzester Zeit einen festen Platz in der Kleinkunstszenegeschaffen. Oder, wie die Fachjury feststellt: In ihren Texten"katapultiert sie sich mit bösem, schwarzem und oft auch absurdemHumor in ihr ureigenes Hazel-Universum. Ihre Schlagfertigkeit undihre Gabe, tief in die Psyche der Zuschauer einzudringen,begeistern."Konstantin Wecker würdigt die Jury als "streitbaren Liedermacherund unbeugsamen Moralisten". Seit fast 50 Jahren mischt er sichüberall ein, wo eine starke Stimme gebraucht wird. Er singt, so dieJury, "mit Herz, Hirn und Haltung, mit Wut und Zärtlichkeit für einefriedliche und gerechte Welt"."Satire vom Feinsten" bietet der Sonntagabend in 3sat ab 20.15 Uhr- und zeigt das Beste, was aktuell auf den deutschen Kabarett- undComedy-Bühnen zu sehen ist.Pressebilder der Künstler finden Sie hier:https://presseportal.zdf.de/presse/kleinkunstpreis2017