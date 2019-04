Verleihung des 55. Grimme-Preises in 3sat: als Livestream und im TV-Programm

Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Freitag, 5. April 2019, ab 19.10 Uhr im Livestream und ab 22.25 Uhrim TV-ProgrammAm Freitag, 5. April 2019, vergibt das Grimme-Institut zum 55. Malden Grimme-Preis. 3sat überträgt die Verleihung aus dem Theater derStadt Marl ab 19.10 Uhr live unter www.3sat.de und zeigt am selbenAbend ab 22.25 Uhr die Highlights in einem 100-minütigenZusammenschnitt in seinem Programm. Aus mehr als 850 Einreichungenund Vorschlägen haben die vier Kommissionen in den KategorienFiktion, Information & Kultur, Unterhaltung und Kinder & Jugend dieNominierten ausgewählt. Der Abend wird moderiert von Dunja Hayali.Die musikalische Gestaltung der Gala übernimmt die Band "Woods ofBirnam" mit Schauspieler und Musiker Christian Friedel.Der Grimme-Preis gilt als bedeutendste Auszeichnung fürFernsehproduktionen im deutschsprachigen Raum. Ausgezeichnet werdenSendungen, die die spezifischen Möglichkeiten des Mediums Fernsehenauf beste Weise nutzen und innovative sowie qualitative Anstößegeben.Mehr Informationen und Bilder zur Sendung im 3sat-Pressetreff:https://ly.zdf.de/sBdz/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/grimmepreis3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell